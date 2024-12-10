20-річна співачка померла після масажу шиї – фото

Таїланд сколихнула смерть молодої співачки, яка померла після масажу, що призвів до грижі міжхребцевого диска в шиї.

Про це повідомляє Oddity Central.

Лікарі в Таїланді почали застерігати від масажу, що скручує шию, після трагічної смерті Пінг Чаяди, молодої жінки з Удонтхані, яка, як повідомляється, померла внаслідок ускладнень, пов'язаних з сеансами масажу шиї, які вона пройшла в студії в своєму рідному місті.

За словами матері Пінг, вона відчула біль у плечі декілька місяців тому, і замість того, щоб звернутися до лікарні, вона вирішила відвідати місцеву студію масажу. Вона завжди любила масаж, тож подумала, що це буде гарним способом полегшити біль. Вже через два дні після сеансу масажу з витягування шиї молода жінка відчула біль і в шиї, і відтоді ситуація лише погіршувалася.

"Я не знаю, з чого почати. Багато людей запитували мене, що сталося. Я пішла на масаж до одного місця в Удонтхані, — написала співачка у Facebook 6 листопада. — До масажу мої симптоми полягали в тому, що боліли лише плечі. Коли мені вперше зробили масаж, мої симптоми були в нормі. Через два дні у мене почався біль у задній частині шиї. Я думала, що це звичайний біль від масажу".

Пінг Чаяда / Фото: Jam Press

Біль артистки не вщухав. Навпаки, він лише посилився, тому вона почала приймати знеболювальні. Через тиждень у неї почала німіти права рука, але вона зробила помилку, повернувшись до масажної студії на черговий сеанс, замість того, щоб звернутися до лікарні. Ще через два тижні біль у шиї став настільки нестерпним, що вона не могла навіть лежати на спині в ліжку. Проте вона не надто переймалася, вважаючи, що біль був лише побічним ефектом масажу.

Жінка повернулася до масажної студії втретє, і цього разу їй зробили такий грубий масаж, що вона цілий тиждень ходила в синцях. Незабаром вона почала відчувати поколювання в кінчиках пальців, яке стало настільки сильним, що їй захотілося відрізати собі долоню. Потім оніміння в руці поширилося на груди і праву ногу, а незабаром вона втратила чутливість у всьому правому боці.

"Зараз я не можу використовувати половину свого тіла, — написала вона у Facebook. — Я розповідаю вам це, тому що багато людей просили мене про це. Я хочу залишити це як урок для тих, хто дійсно любить масаж. Я одужаю. Мені дуже боляче. Я хочу працювати, але зараз я просто чекаю на слушний момент. Дякую, що дочитали до кінця. Я хочу відповідати в чатах, хочу відповідати на коментарі, але не можу. Я весь час пересуваюся з судомами. Я прикута до ліжка і нічого не можу з собою вдіяти. Дякую вам за підтримку".

Пінг Чаяда / Фото: Jam Press

8 грудня Пінг Чаяда померла після того, як впала в кому внаслідок ускладнень, пов'язаних з травмою шиї. На той час, коли лікарі виявили у неї серйозну грижу міжхребцевого диска в шиї, вони вже нічим не могли допомогти молодій співачці.

Вбита горем мама співачки розповіла тайському телеканалу PPTV, що її дочка колись намагалася звернутися до лікаря щодо болю в шиї, але лікар не повірив, що її симптоми можуть бути спричинені простим масажем шиї. Побачивши її тремтячу руку, лікар запитав співачку, чи не вживає вона наркотики, замість того, щоб провести подальше обстеження. Тож їй не залишилося нічого іншого, як прийняти знеболювальне.

Трагічний кінець виконавиці став тривожним дзвінком для багатьох лікарів у Таїланді, які тепер попереджають про потенційно смертельні ризики, пов'язані з масажем шиї для полегшення болю.

Нагадаємо, нещодавно 33-річна акторка померла після вживання "очисної" жаб'ячої отрути під час духовного ретриту у Мексиці. У неї почалася блювота і сильна діарея.

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