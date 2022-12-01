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200 метрів під землею та спеціальні ліфти: для Путіна від Москви до Уралу будують секретні бункери - ЗМІ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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200 метрів під землею та спеціальні ліфти: для Путіна від Москви до Уралу будують секретні бункери - ЗМІ

Фото: Associated Press

На секретні бункери у Москві натрапили дигери, через що їх відправили до в'язниці.

Для російського диктатора Володимира Путіна будують мережу бункерів. Вона є у Москві, на Уралі та Поволжі. Частина укриттів зведена за часів Радянського союзу, інша будується зараз. 

Про це пише російське видання "Собеседник". 

Мережу бункерів почали зводити ще у Радянському союзі, проте частина їх будується і зараз. Зведенням укриттів для диктатора та його соратників займається Головне управління спеціальних програм при президенті Росії. Раніше будівельники займались зведенням укриттів для путінського палацу в Геленджику. 

У Москві бункери будують глибиною в 200 метрів, там є спеціальні ліфти. Якось на ці уриття випадково натрапили дигери, за що їх засудили. 

Багато бункерів пов'язані між собою тунелями, які розходяться на десятки кілометрів. 

Де є бункери для диктатора Путіна:

  • тунелі в Москві, які пов'язують урядові установи із бункерами в тій самій Москві, Балашисі, Чехові та мало не в Калузі;
  • один із секретних входів є поблизу Мічурінського проспекту у Москві;
  • укриття під палацом Путіна в Геленджику;
  • ще один бункер розташований у горі Ямантау у засекреченому уральському містечку Міжгір'я. 

Нові бункери для Путіна будують під суворою охороною, за цими об'єктами наглядають навіть з дронів. Наразі у Росії почали активніше зводити укриття та перевіряти прилади радіаційної та хімічної розвідки, які призначені для використання на бронеоб'єктах. 

Бункерний Путін: що відомо 

Російського диктатора Володимира Путіна ще називають "бункерним дідом". Західна преса публікувала дані, що під час пандемії коронавірусу Путін був ізольованим в одному із своїх бункерів, що ще гірше вплинуло на його психіку. 

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Путін боїться за своє життя, а тому в нього навіть є кілька двійників, які він відправляє на ті заходи, де є багато людей. 

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Дата публікації
Перегляди
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