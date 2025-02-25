200 мільярдів євро російських активів: як ЄС може використати їх проти Кремля

Європейські лідери мають ухвалити рішення вже найближчим часом, адже від цього залежить не лише економічна стабільність ЄС, а й подальша підтримка України.

Поки президент США Дональд Трамп робить вигляд, що лише він має ключові карти для переговорів щодо завершення війни в Україні, у Європейського Союзу є “секретна зброя” – 200 мільярдів євро заморожених активів Росії.

Про це повідомляє Politico.

Левова частка цих коштів зберігається у брюссельській фінансовій установі Euroclear і приносить відсотковий дохід.

Для порівняння, США мають лише 5 мільярдів доларів російських активів, які можуть бути конфісковані.

В Європі немає єдиної думки щодо використання цих коштів. Прихильники їх розмороження, зокрема міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, вважають, що ці гроші можуть замінити американську допомогу, якщо Вашингтон зменшить підтримку України.

“Замороженими російськими активами ми можемо замінити американську допомогу, якщо США все ж вирішать більше не підтримувати Україну”, – заявив Цахкна.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що юридичні питання не можуть бути перешкодою і потрібна лише політична воля для ухвалення рішення.

Водночас серед противників такого кроку – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вони побоюються, що використання активів відлякає міжнародних інвесторів і позбавить Європу головного важеля впливу в мирних переговорах.

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з Трампом 24 лютого заявив, що Захід може законно використовувати лише відсоткові доходи від активів РФ.

Нагадаємо, у Словаччині висловили побоювання, що Україна використовувала війну для отримання фінансової допомоги.

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