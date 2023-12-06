2023 рік офіційно стане найспекотнішим роком в історії: як це вплине на планету найближчим часом

Кожен місяць, починаючи з червня, був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, і листопад не став винятком.

Цього року температура на Землі зашкалювала, і вчені підтвердили те, що вже відчувала більша частина планети: 2023 рік офіційно стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень.

Про це пише CNN.

Аналіз Служби зміни клімату Європейського Союзу “Коперник” показав, що цього року глобальна температура буде більш ніж на 1,4 градуси за Цельсієм вищою за доіндустріальний рівень — близько до 1,5-градусного порогу, визначеного Паризькою кліматичною угодою, і за яким, як кажуть вчені, люди та екосистеми будуть намагатися адаптуватися.

Що потепління означає для планети

Кожен місяць, починаючи з червня, був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень, і листопад не став винятком. Місяць був приблизно на 1,75 градуса теплішим за доіндустріальний рівень, а два дні температура перевищувала 2 градуси, що викликає занепокоєння вчених щодо того, що це означає для планети в найближчі роки.

Звіт було опубліковано в той час, коли делегати з понад 150 країн світу зібралися в Дубаї на COP28, щорічному кліматичному саміті ООН, де розгорнулася гостра дискусія щодо необхідності поступової відмови від викопного палива, яке призводить до потепління планети.

“Час не може бути більш нагальним”, — сказала в інтерв'ю CNN Бренда Еквурцель, директорка з кліматичних наук Союзу стурбованих вчених, яка не брала участі в підготовці звіту.

“Багаті країни з високим рівнем викидів, які зробили найбільший внесок у цей рекордний рік, — додала вона, — несуть більшу відповідальність за справедливу, швидку і фінансовану відмову від викопного палива, щоб допомогти обмежити вплив екстремальних погодних умов і зміни клімату”.

Що спричинило виняткове потепління цього року

Вчені стверджують, що виняткове тепло 2023 року є результатом комбінованого впливу Ель-Ніньйо та антропогенних змін клімату. Серія смертоносних хвиль спеки та надзвичайних рекордних температур вразила цього року кілька континентів, тоді як безпрецедентна спека в океані накрила більшу частину земної кулі.

За даними “Коперника”, осінь у Північній півкулі цього року була найтеплішою за всю історію спостережень у всьому світі “з великим відривом”. Листопад також був більш вологим, ніж у середньому по більшій частині Європи, а шторм Кіаран приніс сильні дощі і повені в багатьох регіонах, включаючи Італію.

З підвищенням температури в наступному році світ, схоже, знаходиться на шляху до подолання 1,5 градусів потепління в довгостроковій перспективі в найближчі роки. Хоча глобальне потепління викликає занепокоєння тим, що температура перевищує цей показник протягом декількох місяців, вчені особливо занепокоєні тим, що планета залишиться на позначці вище 1,5 градусів у довгостроковій перспективі.

В окремому звіті, опублікованому у вівторок, 5 грудня, Всесвітньою метеорологічною організацією, йдеться про те, що десятиліття між 2011 і 2020 роками було найспекотнішим за всю історію спостережень за сушею і океанами планети, оскільки швидкість зміни клімату “тривожно зросла” і “прискорила” драматичну втрату льодовиків і підвищення рівня моря протягом цього періоду.

“Поки концентрація парникових газів зростатиме, ми не можемо очікувати інших результатів, ніж ті, які ми спостерігали цього року, — сказав директор “Коперника” Карло Буонтемпо. — Температура буде продовжувати зростати, так само як і наслідки спеки та посухи”.

Нагадаємо, життя на Землі перебуває під загрозою. За прогнозами кліматологів, до кінця століття від трьох до шести мільярдів людей можуть опинитися “за межами придатного для життя регіону”.

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