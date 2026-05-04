2026 рік може стати найспекотнішим в історії: кліматологи б’ють на сполох

2026 рік може стати найспекотнішим в історії / © ТСН

Реклама

2026 рік може стати найспекотнішим роком в історії — про це попереджають кліматологи. Усе через явище Ель-Ніньйо. Цикл потепління Ель-Ніньйо має розпочатися у другій половині року. Деякі моделі розрахунку роблять припущення, що 2026 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень.

Про це повідомляє Daily Mail.

2026 рік може стати найспекотнішим в історії

Провідний кліматолог та доктор Колумбійського університету Джеймс Янсен попередив, що явище супер-Ель-Ніньйо розпочнеться вже цього літа.

Реклама

Супер-Ель-Ніньйо — це неофіційна назва явища, яку кліматологи використовують для опису надзвичайно інтенсивної фази природного явища Ель-Ніньйо.

У звичайних умовах Ель-Ніньйо — це циклічне потепління поверхневих вод у центральних та східних частинах Тихого океану. І коли потепління стає надзвичайно сильним (температура піднімається на 2 °C або більше), явище отримує префікс «супер».

Супер-Ель-Ніньйо викидає колосальну кількість тепла з океану в атмосферу, що часто призводить до того, що рік стає «найспекотнішим в історії спостережень».

Через зміни клімату частота та інтенсивність Ель-Ніньйо можуть зростати. Останні потужні супер-Ель-Ніньйо спостерігалися у 1982–1983, 1997–1998 та 2015–2016 роках. Кожне з них завдало збитків світовій економіці на трильйони доларів через неврожаї та стихійні лиха.

Реклама

2026 року може статися так, що температури поб’ють рекорд 2024 року, коли глобальне потепління вперше перевищило середній показник доіндустріального періоду на 1,5°C (2,7°F).

Дослідники вважають, що 2026 рік може бути на 0,06°C гарячішим, ніж 2024-й. За прогнозами, 2027 рік буде ще спекотнішим.

Наразі глобальне потепління стримується іншим явищем — Ла-Нінья. Воно має охолоджувальний ефект на планету. Відповідно до останнього звіту Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), повернення сильних або «супер» умов Ель-Ніньйо може відбутися вже у травні чи червні.

Деякі вчені припускають, що планета Земля наближається до найсильнішого циклу Ель-Ніньйо за останні 140 років, що може суттєво підвищити глобальну температуру на планеті.

Реклама

«Глобальна температура 2024 року була на 0,11°C вищою, ніж 2023 року. Таким чином, якщо 2026 рік зрештою перевищить 2023 рік на 0,17 °C, це поб’є глобальний температурний рекорд 2024 року на 0,06°C», — заявили дослідники.

Доктор Янсен разом із колегами наполягає на тому, що наразі кліматологи недооцінюють реальну загрозу глобального потепління, а прогнози у звітах є заниженими.

Концентрація парникових газів призводить до такого рівня пришвидшення потепління, яке не враховується у сучасних кліматичних звітах. Тобто, Земля нагріватиметься швидше, ніж очікують люди.

Якщо прогнози Янсена справдяться, Велика Британія та інші країни Європи можуть пережити одне з найспекотніших літ за всю історію.

Реклама

Вчені попередили про нові температурні рекорди 2026 року

На зміну прохолодній Ла-Нінья влітку 2026 року приходить Ель-Ніньйо — потужне природне явище, ймовірність якого науковці NOAA оцінюють у 62%. Потепління океанічних вод навіть на пів градуса здатне розбалансувати кліматичні системи планети.

Метеорологи не виключають і сценарій супер-Ель-Ніньйо з аномальним стрибком температури на 2°C. Попри те, що це явище зазвичай втихомирює атлантичні урагани, його вплив на континенти є руйнівним.

Вчені застерігають: синергія природного тепла океану та антропогенних змін клімату готує ґрунт для нових глобальних антирекордів.

Новини партнерів