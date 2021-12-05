21-річний хлопець кілька разів переспав з 40-річною жінкою, а потім почав зустрічатися з її донькою

21-річний хлопець кілька разів переспав з 40-річною жінкою, а потім почав зустрічатися з її донькою

Хлопець не знав, що його нова дівчина, є донькою колишньої коханки.

У США 21-річний американець почав зустрічатися з дівчиною та дізнався, що переспав з її матір'ю кількома роками раніше.

Про це пише The Sun.

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За словами американця, із дорослою жінкою він познайомився, коли працював у спортзалі. Він розповідає, що клієнтці було 40 років, але вона мала дуже молодий вигляд. Через деякий час між ним та клієнткою фітнес-клубу виникла інтрижка і вони двічі переспали.

"Вона зацікавилася мною і запрошувала мене кілька разів, і ми кілька разів займалися сексом", - каже юнак.

Після цього жінка вирішила розірвати їхні стосунки, посилаючись на різницю у віці. Утім, незабаром американець почав зустрічатися з дівчиною, від якої, за його словами, він був у захваті.

Одного разу вона запросила юнака на сімейну вечерю, де хлопець з подивом дізнався, що його колишня коханка, - матір його дівчини. Крім того, на цьому вечорі він ще й познайомився із батьком дівчини.

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У результаті мати попросила хлопця не розповідати про їхню близькість, бо під загрозою опиниться її родина. За словами жінки, її дочка також не пробачить їм подібних стосунків, і парі доведеться розлучитися.

За словами американця, він опинився в незручній ситуації, оскільки дівчина ще й запросила його пожити в їхньому домі та відсвяткувати разом День подяки.

"Тож тепер мені доведеться сидіти за столом і насолоджуватися вечерею на День подяки з жінкою, з якою у мене був роман, її чоловіком та її дочкою, в яку я зараз закоханий", - сказав він.

Як повідомлялося, у Британії в графстві Глостершир 29-річний юнак і 44-річна матір його дівчини, котра поїхала народжувати другу дитину, несподівано закрутили роман і "втекли", поки породілля була в клініці.

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