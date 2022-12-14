21-річний росіянин намагався виїхати до Грузії: його звинуватили у спробі вступити до легіону ЗСУ "Свобода Росії"

У РФ заарештували 21-річного хлопця, який нібито мав намір воювати на боці України.

У Владикавказі (Північна Осетія, РФ) 21-річного Савелія Фролова заарештували та звинувачують у тому, що він збирався вступити до легіону ЗСУ "Свобода Росії".

Про це повідомляє російський правозахисний проєкт "Перший відділ".

Наприкінці жовтня хлопця зняли з автобуса на КПП "Верхній Ларс" при спробі виїхати до Грузії. Він був заарештований на 15 діб за "матюки у громадському місці".

Тоді Фролов нібито добровільно написав відмову від перетину кордону. Але його друзі в соцмережах писали, що перед цим хлопець повідомляв про майбутній допит у ФСБ.

31 жовтня Савелій зателефонував батькам і повідомив, що перебуває у спецвідділку у Владикавказі і більше дзвонити не зможе. Хлопця розповіли, що його заарештували на 15 діб за статтею "Дрібне хуліганство".

12 грудня Фролова звинуватили "у державній зраді у формі переходу на бік противника". За версією російських силовиків, він збирався вступити до Легіону "Свобода Росії". Покарання передбачає позбавлення волі терміном до 10 років.

"Це одна з перших справ про держзраду за цією формою — "перехід на бік ворога". Ці діяння було криміналізовано в середині липня цього року, тому ні практики, ні вироків за цією статтею ще не було", — зазначають російські правозахисники.

Вони припускають, що прикордонники, ймовірно, знайшли в його телефоні підписки на українські паблики або антивоєнне листування з друзями — оскільки затримали його на кордоні саме після вивчення телефону.

Про створення Легіону "Свобода Росії" стало відомо у березні цього року. До його складу входять росіяни-добровольці, які виступають проти режиму Путіна. За словами радника ОП Арестовича, осередки легіону нібито з'явилися і на території самої РФ, де проводять активні дії.

Нагадаємо, що партизани підірвали в Ростовській області залізничні колії, якими поставлялася техніка на війну.

Також повідомлялося, що в РФ пошкодили важливу транссибірську магістраль. Радник ВП Арестович каже, що до цього причетний Легіон "Свобода Росії".

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