22-річна туристка померла в муках після падіння з висоти, намагаючись втекти від грабіжника (фото)

Перед трагедією вона насолоджувалася прогулянкою з чоловіком, з яким нещодавно познайомилася.

Трагічний інцидент у Ріо-де-Жанейро забрав життя молодої ізраїльської туристки, яка впала з висоти 15 метрів, намагаючись втекти від грабіжника.

Про це повідомляє NTK.

Коли Альма Богадана та її знайомий поверталися від статуї Христа Спасителя, до них під'їхав червоний автомобіль. За словами Дена Гена, один з пасажирів автомобіля зажадав, щоб 22-річна Альма віддала свої речі.

Коли він наблизився до неї, вона спробувала відійти. Жінка перечепилася через стіну висотою до колін на краю дороги, якою вони йшли. Вона впала з висоти у лісосмугу, в той час як її нападник і його спільники втекли з місця події.

Альма Богадана / Фото із соцмереж

Ден негайно спустився донизу сходами на пошуки своєї подруги, але йому було важко знайти її, оскільки було темно, а місцевість була вкрита деревами. Коли він знайшов її, вона плакала від болю.

Коли пожежники прибули на місце події Альма була мертва. Вона отримала декілька переломів.

Поліція допитала щонайменше трьох осіб.

Нагадаємо, у Румунії 72-річна туристка із Шотландії ледь не залишилася без руки та потрапила до лікарні через спробу зробити селфі з ведмедем.

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