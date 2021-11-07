23-річна дівчина дізналася про своє зґвалтування із порноролика в Інтернеті

23-річна дівчина дізналася про своє зґвалтування із порноролика в Інтернеті

Дівчина залишилася ночувати на квартирі, де відбувалася вечірка, перебрала з алкоголем та нічого не пам'ятала.

23-річна мешканка Москви дізналася, що її зґвалтували на вечірці, побачивши в Інтернеті відео зі своєю участю.

Про це повідомляє "Комсомольська правда".

Також читайте Відомого російського репера затримали за зґвалтування

Дівчина вирушила на вечірку до своїх друзів. Переборщивши зі спиртним, вона залишилася ночувати на квартирі, де відбувалося святкування. Під ранок дівчина прокинулася в іншій кімнаті. Вона не пам'ятала, як там опинилася, але не надала цьому особливого значення, випила води та лягла далі спати.

Наступного дня вона виявила синці на своїх колінах, але згадати, як їх отримала, дівчина не змогла. У соцмережах москвичка натрапила на фото з минулої вечірки. На деяких вона була в одній спідній білизні. Згодом дівчина побачила відео статевого акту її з одним із учасників вечірки.

"Безпорадним станом потерпілої скористався один із гостей, який роздягнув її і вчинив статевий акт. Все, що відбувалося, знімав на відео інший гість вечірки. Відеозапис вони виклали в соціальну мережу. Саме завдяки відео дівчина дізналася, що була зґвалтована", — розповіли в поліції.

Хто саме з гостей її зґвалтував, поліцейські поки що з'ясовують.

Раніше повідомлялося, що на Буковині покарали хлопця, який зґвалтував 9-річного учня.

Читайте також:

Новини України: на Волині затримали 63-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 7-річної дівчинки Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання