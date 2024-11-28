23-річна дівчина померла на першому побаченні у ресторані: що сталося (фото)

Вона обрала страву, яку вже їла, але не знала, що рецепт змінився.

У США жінка померла після того, як пішла до ресторану на перше побачення і з'їла страву, яку вже їла раніше, не знаючи, що рецепт був змінений з минулого разу.

Про це пише CBS News.

Елісон Пікерінг померла 12 травня 2023 року в ресторані в Техасі. У некролозі зазначено, що вона пережила "сильний анафілактичний шок внаслідок вживання арахісу".

23-річна дівчина від юнацтва знала, що у неї алергія на арахіс, і була дуже обережною з їжею. Коли студентка пішла на перше побачення, вона обрала ресторан, в якому вже була, щоб замовити страву, яку вже їла раніше. У закладі вона замовила махі-махі, рибну страву, але не знала, що відколи вона була там востаннє, до рецепту додали арахісовий соус.

Її сім'я розповіла виданню, що вона зрозуміла, що щось не так, невдовзі після того, як почалася трапеза. Батько Елісон, Гровер Пікерінг, пояснив, що донька "відкусила декілька шматочків", а потім "зрозуміла, що щось не так". Він сказав: "Вона прийняла свої ліки. Приїхала швидка допомога. Вона навіть пішла до швидкої, розмовляючи з ними, але десь дорогою все пішло шкереберть".

Елісон знепритомніла і більше не прокинулася, а її батько сказав, що те, що сталося, було "трагедією, і це не повинно статися з кимось іншим".

Елісон Пікерінг / Фото: Facebook

Відтоді її сім'я почала кампанію з підвищення обізнаності про харчову алергію, і мама Елісон Джой сказала: "Ми хотіли б, щоб офіціанти робили більше для того, щоб запобігти харчовій алергії".

Пікерінги заявили, що хотіли б допомогти ресторанам налагодити "кращу комунікацію зі своїми клієнтами щодо інгредієнтів", щоб ті, хто обирає страву, точно знали, що входить до її складу. "Я знаю, що цим ми врятуємо життя", - сказала Джой Пікерінг про зміни, які вони хочуть запровадити.

Нагадаємо, жінка померла від раку після того, як постала перед нестерпним вибором: врятувати власне життя або свою ненароджену дитину. Вона відмовилася від лікування.

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