Пожежа на фабриці в Індонезії / © Reuters

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У провінції Бантен на заході Індонезії сталася масштабна пожежа на кондитерській фабриці PT Fonusa Agung Mulia. Вогонь охопив триповерхову будівлю, а рятувальники досі не можуть встановити остаточну кількість загиблих.

Про це повідомляє Reuters.

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Пожежа на кондитерській фабриці в Індонезії: як почалося займання

Пожежа спалахнула в суботу, 21 листопада, на підприємстві в промисловому районі Чиканде, приблизно за 50 кілометрів від Джакарти.

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«За попередніми даними, вогонь виник близько 16:00 за місцевим часом у складських та офісних приміщеннях», — повідомив представник місцевої поліції Нові Супріятно виданню Liputan6.

Полум’я швидко охопило всю триповерхову будівлю, а густий чорний дим здіймався високо над нею. Пожежні команди з району Сєранг та інших частин провінції Бантен боролися з вогнем понад 12 годин.

«Пожежа все ще вирує в кількох місцях, і пожежні команди продовжують гасіння та охолодження конструкцій», — розповів представник рятувальної служби Бантена Різкі Двіанто в коментарі Associated Press.

© Соцмережа X

Скільки загиблих і зниклих безвісти після пожежі на фабриці

За даними Reuters, спочатку рятувальники повідомляли про трьох загиблих і 36 зниклих безвісти. Пізніше поліція вивезла з території фабрики 24 мішки з людськими останками.

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«Остаточну кількість загиблих поки не встановлено. На території фабрики виявили 24 мішки з людськими останками, однак у кожному з них можуть бути фрагменти тіл кількох людей», — повідомляє Reuters.

Компанія повідомила, що з 65 працівників, місцеперебування яких перевіряли, 24 вже повернулися додому, четверо отримують медичну допомогу, 29 досі вважаються зниклими безвісти, а місцеперебування ще вісьмох не підтверджено.

Загалом рятувальникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема чотирьох поранених працівників. Їх доправили до найближчих медичних закладів.

Пошукову операцію ввечері 22 листопада призупинили через темряву та ризик обвалення пошкоджених конструкцій. Відновити роботи планували вранці 23 листопада. До пошуків залучили місцеві пожежні команди, рятувальників і представників Індонезійського Червоного Хреста.

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Через значні пошкодження останків правоохоронці планують ідентифікувати загиблих за допомогою ДНК-експертиз. Процес може тривати два-три тижні, тому остаточну кількість жертв встановлять лише після завершення досліджень.

Причина пожежі на фабриці в Індонезії: що відомо

Reuters повідомляє, що офіційну причину пожежі ще не встановили. За попередньою версією, займання могло статися через коротке замикання в кондиціонері або холодильному обладнанні на третьому поверсі. Правоохоронці також з’ясовують, чи дотримувалися на фабриці вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, раніше під ударом опинилося й українське кондитерське виробництво. У ніч проти 20 листопада російська атака зруйнувала майже половину цеху компанії Milfey у Києві. Підприємство виготовляло вафельні торти, трубочки, горішки зі згущеним молоком, тарталетки та інші солодощі, які постачали до торговельних мереж і закладів по всій Україні.

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