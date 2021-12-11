242 загиблих і 630 постраждалих: у Бразилії засудили винуватців смертоносної пожежі в клубі Kiss

242 загиблих і 630 постраждалих: у Бразилії засудили винуватців смертоносної пожежі в клубі Kiss

Засуджені залишаться на волі, доки їхні адвокати оскаржуватимуть рішення.

У Бразилії чотирьох людей визнали винними у пожежі в нічному клубі Kiss в місті Санта-Марія, внаслідок якої загинули 242 людини, а ще 630 - постраждали.

Про це у п'ятницю, 10 грудня, повідомляє ВВС.

Зазначається, що інцидент стався у 2013 році під час студентської вечірки, коли учасники гурту Gurizada Fandangueira запалили феєрверки. Від іскор зайнялася розміщена на стелі звукоізоляція. У закладі почалася тиснява і більшість людей померли від отруєння їдким димом.

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Власників закладу Елісандро Шпора та Мауро Гоффманна засудили до 22 та 19 років ув'язнення відповідно, а учасник гурту Марсело де Жесус душ Сантуш і колишній продюсер Лучано Бонілья Леао мають провести у в'язниці по 18 років кожен.

Водночас, після оголошення судового рішення, усі четверо засуджених були негайно звільнені. За даними видання, вони залишаться на волі, доки їхні адвокати оскаржуватимуть рішення.

Згідно з висновками розслідування, у приміщенні не було жодного справного вогнегасника та діяла погана аварійна сигналізація. До того ж, на території закладу розміщувалися лише два запасні виходи.

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Більшість жертв були студентами від 17 до 30 років. Під час судового розгляду були заслухані показання 14 вцілілих та 19 інших свідків.

Колишня співробітниця Kiss Катя Джіане Пачеко Сікейра розповіла в залі суду, як 21 день провела в лікарні з опіками 40% тіла: "Я кричала, що не хочу вмирати". Вона додала, що адміністрація нічного клубу дотримувалася принципу "чим більше людей всередині, тим краще".

Раніше музиканти гурту Gurizada Fandangueira заявляли, що усвідомлюють свою провину і не тікають від відповідальності. Після пожежі у 2013 році бразильська поліція висунула звинувачення в навмисному вбивстві одразу 16 підозрюваним.

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