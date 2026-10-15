25-річна бігова інфлюенсерка знепритомніла біля фінішу і померла: її друг розповів подробиці

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У Південній Кореї померла 25-річна фітнес-блогерка Ю Джі-вон (Yoo Ji-won), яка брала участь у напівмарафоні в Сеулі. Дівчина знепритомніла на дистанції менш ніж за 800 метрів до фінішу.

Про смерть учасниці повідомив організаційний комітет Seoul Race, повідомляє видання UNILAD із посиланням на PEOPLE.

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Особу загиблої згодом підтвердив її друг, який також створює контент про біг у соціальних мережах.

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Що сталося під час напівмарафону

За інформацією організаторів, інцидент стався 11 жовтня близько 08:49. Учасниця напівмарафону знепритомніла на позначці 20,6 км.

На місці їй надали першу допомогу, після чого бригадою швидкої медичної допомоги її доправили до медичного закладу. Попри зусилля медиків, жінка померла.

Організаційний комітет висловив співчуття рідним і друзям загиблої та заявив, що стежитиме за ситуацією й вживатиме необхідних подальших заходів.

Причину смерті Ю Джі-вон на момент публікації не встановили.

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Друг розповів про останню зустріч із бігункою

Після смерті Ю Джі-вон її друг і колега зі спільноти бігунів опублікував емоційний допис в Instagram. Він пригадав, як вони познайомилися під час спільного напівмарафону в Чхунчхоні, а згодом знову зустрілися на заході GMW.

За його словами, з часом спільні пробіжки стали звичною частиною їхнього життя.

«Навіть якщо мрячить, навіть якщо йде сильна злива, я завжди щасливий, коли ми біжимо разом», — написав чоловік.

Він також розповів, що чекав на подругу біля фінішу Seoul Race. Побачивши натовп неподалік, спочатку подумав, що хтось травмувався.

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«Щойно я перетнув фінішну лінію, то почав шукати тебе на п’єдесталі нагородження. Але потім почув тривожну новину, і почав усвідомлювати реальність, у яку не хотів вірити», — поділився він.

За словами чоловіка, він одразу вирушив до лікарні, сподіваючись побачити подругу востаннє, однак не зміг залишатися поруч із нею до кінця.

Смерть 25-річної Ю Джі-вон стала трагедією для її друзів і спільноти любителів бігу. Обставини її смерті та причину раптової втрати свідомості наразі не уточнили.

Нагадаємо, у Польщі розслідують загадкову смерть усієї родини. З усіх її членів живим залишився лише пес.

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