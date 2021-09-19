25-річна мама трьох дітей повісилася після того, як медики не з'явилися на виклик

25-річна мама трьох дітей повісилася після того, як медики не з'явилися на виклик

Жінка мала проблеми із психічним здоров'ям ще зі шкільних років через те, що була жертвою буллінгу.

У Великій Британії 25-річну маму трьох дітей знайшли мертвою після того, як команда психічного здоров'я не з'явилася на екстренний виклик. Жінка покінчила життя самогубством.

Про це інформує Daily Mail.

25 -річну Наташу Адамс знайшли мертвою через день після візиту до Центру психічного здоров’я. За словами родичів, наступного дня жінку мали відвідати медики, проте ніхто не прийшов.

Мати Наташі Марі розповіла, її дочка потрапила до лікарні з "сильною тривогою". У лікарні пообіцяли, що кризова бригада з питань психічного здоров'я приїде до неї додому наступного ранку. За словами Марі, її дочка мала проблеми із психічним здоров'ям ще зі шкільних років через те, що була жертвою буллінгу. Проблеми із психічним здоров'ям продовжувалися і в дорослому віці, перш ніж їй поставили діагноз "біполярний розлад" у 2020 році.

Троє синами Наташі, яким від одного року до семи, зараз опікуються Марі та її чоловік Стів.

У лікарні психічного здоров'я надіслали співчуття родині Наташі та заявили, що "триває ретельне розслідування".

Birmingham Live

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