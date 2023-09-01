25-річна жінка впала в кому через перець: тепер вона не може говорити та ходити

У бразилійки стався серйозний набряк мозку через дуже гострий перець чилі.

Про це пише Globo G1.

Нещасний випадок стався ще в лютому, коли 25-річна Таїс Медейрос допомагала своєму хлопцеві готувати вечерю для батьків у його будинку в Анаполісі.

25-річна дівчина понюхала маринований козячий перець — вогняний сорт, популярний у регіоні і що має рейтинг за шкалою Сковілла (шкала вимірювання гостроти перцю) від 15 000 до 30 000 — і потерла ним носа.

Спершу Таїс відчула свербіж у горлі, після чого її терміново доставили до лікарні в Анаполісі. Згодом її перевели до медустанови у її рідному місті Гоянія.

Тести показали, що пацієнтка страждала на набряку мозку, відомого як набряк, який, на думку експертів, був спричинений алергічною реакцією на перець.

Повідомляється, що хвороба була настільки серйозною, що Таїс провела декілька днів у комі. Тим часом її мама Адріана зазначила, що її донька вже хворіла на бронхіт і астму.

Таїс Медейрос / Фото: g1.globo.com

31 липня жінку нарешті виписали з лікарні. Однак їй довелося повернутися через чотири дні після того, як у неї піднялася температура і з'явилася червона сеча.

І хоча спочатку Таїс мала повернутися додому 10 серпня, у неї стався бронхоспазм — звуження дихальних шляхів у легенях, — через яке вона не змогла виїхати.

Наразі невідома точна дата виписки Таїс, яка після перенесених випробувань втратила можливість говорити та ходити.

Лікарі побоюються, що вона не зможе відновити нормальну діяльність через неврологічні проблеми, спричинені нестачею кисню.

Нагадаємо, чоловік підсів на героїн у 19 років, але зміг одужати після 10-річної залежності. Він ошелешив трансформацією на фото до і після лікування.

Читайте також: