25-річна жінка отримала дозвіл на евтаназію: якими були її останні зворушливі слова

Ноелья Кастільо Рамос / © mirror.co.uk

В Іспанії 25-річна жінка отримала офіційний дозвіл на евтаназію.

25-річній Ноелії Кастільо Рамос, яка зараз страждає на параліч нижніх кінцівок, сьогодні буде проведено евтаназію. В інтерв’ю, яке вона дала за кілька днів до смерті, вона сказала, що після років болю та страждань хоче просто «піти з життя з миром».

Молода жінка з Барселони отримала дозвіл від Європейського суду з прав людини та Конституційного суду Іспанії.

Рамос отримала важку травму спинного мозку після спроби покінчити життя самогубством, стрибнувши з вікна п’ятого поверху. Її батьки вже кілька років намагаються втрутитися та завадити дочці прийняти це безповоротне рішення.

Попри те дівчину батьки не ростили і вона перебувала під опікою держави.

У 2022 році Рамос проживала в центрі для соціально незахищеної молоді, коли її жорстоко зґвалтувала група осіб. Цей інцидент спричинив у неї сильну травму, що поглибило її і без того проблеми з психічним здоров’ям.

Тоді Рамос спробувала покінчити з життям, стрибнувши з будівлі. Вона вижила після падіння, але залишилася паралізованою нижче пояса. З того часу, за повідомленнями, вона терпить нестерпний фізичний біль і страждає від тяжкої інвалідності. Крім того, погіршився стан її психічного здоров’я: на неї даються взнаки депресія, обсесивно-компульсивний розлад та пограничний розлад особистості.

У лютому 2026 року Конституційний суд Іспанії відхилив апеляцію її батька, стверджуючи, що «не було порушення основних прав» і що евтаназія може бути проведена.

В інтерв'ю, яке відбулося всього за чотири дні до її смерті, 25-річна дівчина підтвердила, що ніколи не мала жодних сумнівів щодо процедури, заявивши: «Я з самого початку чітко це усвідомлювала. Ніхто з моєї родини не підтримує евтаназію. Звісно, адже я — ще одна опора родини. Я йду, а ви залишаєтеся тут з усім цим болем. Але я думаю, що після всього того болю, який я пережила за ці роки... я просто хочу піти з миром і припинити страждати, і крапка».

