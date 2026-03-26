ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
516
Час на прочитання
2 хв

25-річна жінка отримала дозвіл на евтаназію: якими були її останні зворушливі слова

Дівчина стала жертвою жахливого насильства, через що її стан постійно погіршується.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ноелья Кастільо Рамос

Ноелья Кастільо Рамос / © mirror.co.uk

В Іспанії 25-річна жінка отримала офіційний дозвіл на евтаназію.

Про це пише mirror.co.uk.

25-річній Ноелії Кастільо Рамос, яка зараз страждає на параліч нижніх кінцівок, сьогодні буде проведено евтаназію. В інтерв’ю, яке вона дала за кілька днів до смерті, вона сказала, що після років болю та страждань хоче просто «піти з життя з миром».

Молода жінка з Барселони отримала дозвіл від Європейського суду з прав людини та Конституційного суду Іспанії.

Рамос отримала важку травму спинного мозку після спроби покінчити життя самогубством, стрибнувши з вікна п’ятого поверху. Її батьки вже кілька років намагаються втрутитися та завадити дочці прийняти це безповоротне рішення.

Попри те дівчину батьки не ростили і вона перебувала під опікою держави.

У 2022 році Рамос проживала в центрі для соціально незахищеної молоді, коли її жорстоко зґвалтувала група осіб. Цей інцидент спричинив у неї сильну травму, що поглибило її і без того проблеми з психічним здоров’ям.

Тоді Рамос спробувала покінчити з життям, стрибнувши з будівлі. Вона вижила після падіння, але залишилася паралізованою нижче пояса. З того часу, за повідомленнями, вона терпить нестерпний фізичний біль і страждає від тяжкої інвалідності. Крім того, погіршився стан її психічного здоров’я: на неї даються взнаки депресія, обсесивно-компульсивний розлад та пограничний розлад особистості.

У лютому 2026 року Конституційний суд Іспанії відхилив апеляцію її батька, стверджуючи, що «не було порушення основних прав» і що евтаназія може бути проведена. Конституційний суд Іспанії вирішив задовольнити її прохання про евтаназію, відхиливши апеляцію її батька та стверджуючи, що «не було порушення основних прав» і що евтаназія може бути проведена.

В інтерв'ю, яке відбулося всього за чотири дні до її смерті, 25-річна дівчина підтвердила, що ніколи не мала жодних сумнівів щодо процедури, заявивши: «Я з самого початку чітко це усвідомлювала. Ніхто з моєї родини не підтримує евтаназію. Звісно, адже я — ще одна опора родини. Я йду, а ви залишаєтеся тут з усім цим болем. Але я думаю, що після всього того болю, який я пережила за ці роки... я просто хочу піти з миром і припинити страждати, і крапка».

Нагадаємо, в Колумбії 20-річна жінка закінчила життя шляхом евтаназії. Перед смертю музиканти виконали її останнє бажання.

Дата публікації
Кількість переглядів
516
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie