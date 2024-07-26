"25% території України залишиться під контролем Росії, а РФ виграє час": посол — про режим припинення війни

Багато країн пропонували ідею припинення вогню, але ніхто не замислюється, що це означає.

Ініціатива деяких країн щодо встановлення режиму припинення війни з подальшою перспективою початку мирних перемовин означає для України залишення під контролем РФ тимчасово окупованих регіонів.

Про це посол України в Туреччині Василь Боднар сказав у інтерв'ю Euronews.

Посол прокоментував ініціативу припинення вогню, сказавши, що "25% території України залишається під контролем Росії", а РФ "виграє час, щоб посилити свої сили, щоб зміцнити свої можливості та відновити напади на Україну".

Він також підкреслив, що протидія російській окупації полягає передусім в захисті територіальної цілісності України в межах міжнародного права, заявивши, що будь-яка інша пропозиція вирішення не повинна прийматися до розгляду.

Він також наголосив на тому, що бачення Україною встановлення миру — це передусім виведення російських військ з українських територій.

Також дипломат наголосив на важливості вступу України в НАТО задля гарантування власної безпеки в майбутньому, так само як приєднання до Євросоюзу.

Нагадаємо, ТСН.ua вже вказував на опитування КМІС, що свідчить: 55% українців проти будь-яких територіальних поступок, навіть якщо війна триватиме довше.

Тим часом стали відомі подробиці переговорів щодо справедливого миру для України в Китаї.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 24 липня. Ситуація на фронті, Кулеба в Китаї, Угорщина перейшла до погроз Україні

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