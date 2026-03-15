26 літаків за добу: Китай посилює військову присутність біля Тайваню

Китайські винищувачі знову біля Тайваню / © Associated Press

Військова авіація Китаю знову активізувала польоти поблизу Тайваню після більш ніж двотижневої незрозумілої перерви.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони Тайваню.

За даними відомства, протягом останніх 24 годин біля острова було зафіксовано 26 китайських військових літаків, більшість із яких діяли у районі Тайванської протоки.

Зазвичай Китай майже щодня направляє до району острова винищувачі, безпілотники та інші військові літаки. Перерви в таких польотах, як правило, трапляються лише через несприятливу погоду.

Останній раз Тайвань повідомляв про таку значну активність 25 лютого, коли було помічено 30 літаків під час чергового так званого «спільного патрулювання бойової готовності» Китаю.

Після цього, з 27 лютого, тайванська сторона фактично не фіксувала польотів китайської авіації до 7 березня, коли два літаки були помічені на південному заході від острова. Відтоді інциденти були поодинокими та значно менш масштабними.

Пекін не пояснив паузу

Китай не надав пояснень щодо перерви в авіаційній активності і не відповів на запит журналістів про причини її припинення.

Водночас напередодні Управління у справах Тайваню при уряді КНР різко розкритикувало президента Тайваню Лая Цінде після його виступу про необхідність збільшення оборонних витрат і захисту демократії на острові.

У заяві представника відомства пролунала жорстка риторика.

«Такі люди, як Лай Цінде, не повинні помилятися у своїх розрахунках. Якщо вони наважаться на безрозсудні кроки, то викопають собі могилу», — йдеться у повідомленні.

Китай різко активізував військову авіацію біля Тайваню — можливі причини

Аналітики та чиновники у Тайбеї висловлюють різні припущення щодо двотижневої паузи у польотах китайської авіації.

Серед можливих причин називають:

перегляд Китаєм своєї стратегії тиску на Тайвань

підготовку до візиту президента США Дональда Трампа до Китаю, який запланований на 31 березня

внутрішні процеси у військовому керівництві КНР, зокрема чистки серед високопоставлених генералів, які проводить лідер країни Сі Цзіньпін.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку наголосив, що навіть під час паузи в польотах китайські військові кораблі продовжували перебувати біля острова, а отже загроза з боку Китаю не зникла.

Уряд Тайваню, який має демократичну систему управління, відкидає претензії Пекіна на суверенітет над островом.

Китай готується до війни?

Тим часом удари США змусили Китай обирати між Іраном та власною економікою.