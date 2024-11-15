27 років розшукувала та три – спілкувалася: як жінка викрила вбивцю свого брата (фото)

47-річна китаянка, яка провела більшу частину свого життя в пошуках жорстокого вбивці свого молодшого брата, нещодавно досягла своєї мети – через майже три десятиліття її мішень опинилася у в'язниці.

Про це пише Oddity Central.

Несамовита історія помсти Лі Хаю почалася в грудні 1992 року, коли батько жінки та інший чоловік почали сперечатися про заробітну плату. Стосунки між ними настільки загострилися, що в якийсь момент інший чоловік вирішив помститися батькові Хайю, викравши його 9-річного сина, Лі Хуанпіна, коли той виходив зі школи. Викликали поліцію і організували пошуки хлопчика та його викрадача в околицях їхнього села в провінції Хунань. Одяг Лі Хуанпіна був знайдений на околиці сусіднього села, але його тіло було знайдено лише в лютому наступного року, до того часу його викрадач зник. Поліція дійшла висновку, що він був зарізаний і покинутий на цукровому полі, але його батько не розповідав правди своїй дружині і п'ятьом дочкам до самої смерті, дозволяючи їм зберігати надію на возз'єднання з Лі Хуанпіном одного дня.

Лі Хайю почала шукати свого молодшого брата 1997 року. Вона знала, що його викрали, і поїхала до провінцій Юньнань, Сичуань, Гуйчжоу і Гуансі, щоб знайти його, стикаючись з усілякими труднощами. Її обманювали люди, які хотіли скористатися її відчаєм у пошуках брата, і щонайменше двічі вона ледь не потрапляла у викрадення. Але вона ніколи не втрачала надії.

Жінка через 27 років розшукала вбивцю свого брата / Фото: скриншот з відео

Лише 2014 року, коли її батько наклав на себе руки, залишивши записку для своєї сім'ї, Лі Хайю дізналася про долю свого молодшого брата. Її батько писав, що ніколи не припиняв пошуки вбивці свого сина, але після багатьох років безрезультатних пошуків він просто не міг прокидатися кожного дня. Спочатку Хаю розлютилася через обман батька, але згодом зрозуміла його бажання захистити їх від холодної правди про жорстоку смерть брата і вирішила продовжити пошуки його вбивці.

У своїй останній записці батько Лі Хайю розкрив ім'я вбивці сина, І Муцін, а також його рідне місто і деталі його зовнішності, тому жінка переїхала до Нінбо, в провінції Чжецзян, і чекала там, поки не знайшла когось, хто підходив під опис. Лі Хайю зав'язала розмову з чоловіком під приводом пошуку роботи, і їй вдалося дізнатися його ім'я – І Моухуа. Це було досить близько, щоб спричинити підозру, але недостатньо, щоб попередити владу, тому Лі Хайю продовжувала підтримувати з ним зв'язок, щоб дізнатися більше інформації.

Попри те, що її нудило від того, що вона приятелювала з убивцею брата, Лі Хайю провела близько трьох років, спілкуючись з І Моухуа, знайомлячись з ним і намагаючись завоювати його довіру. Одного разу, коли випала нагода, вона запитала його, хто він – І Муцін чи І Моухуа, бо чула, що люди називають його обома іменами, на що він недбало відповів: "Мене звуть І Моухуа, але І Муцін - це моє дитяче ім'я. Два імені, але одна людина".

Жінка через 27 років розшукала вбивцю свого брата / Фото: скриншот з відео

Лі Хаю від хвилювання прикусила язика, коли почула, що вбивця її брата підтвердив свою особу, але не показала цього, боячись спричинити підозри. Потім вона зв'язалася з поліцією і супроводжувала їх під час арешту злочинця-втікача, щоб він зміг побачити, хто організував його захоплення. Арешт був здійснений 2020 року, але китайський суд постановив, що доказів для засудження підозрюваного недостатньо. У листопаді 2022 року прокуратура скасувала попереднє рішення, і у вересні цього року вбивця Лі Хуанпіна знову постав перед суддею.

І Муцін зізнався, що заманив сина свого суперника яблуками того фатального дня 1992 року, але Лі Хайю, яка провела більшу частину свого життя, переслідуючи його по всьому Китаю, вважала його поведінку перед судом зарозумілою.

"Я відчувала, що він судить нас, а не суд судить його", - сказала вона журналістам, додавши, що сподівається, що Муцін отримає смертну кару за свій злочин. Тепер вона планує перевезти рештки свого брата до рідного міста, щоб він нарешті знайшов спокій.

Нагадаємо, воєнний злочинець вигукнув останнє слово в суді, випив отруту та помер на очах у людей. Останнє слово Слободана Праляка транслювали в прямому ефірі.

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