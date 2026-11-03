2800 військових і авіація: Європа відпрацьовує розгортання контингенту в Україні

Іноземні військові відпрацюють розгортання в Україні / © Bundeswehr

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Велика Британія та Франція беруть на себе провідну роль у військових маневрах, покликаних перевірити готовність міжнародного контингенту до потенційної відправки до України після закінчення активних бойових дій. Саме тому у Польщі проведуть масштабні військові навчання.

Про це повідомляє BBC.

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У Польщі пройдуть масштабні навчання з розгортання європейського військового контингенту в Україні

Навчання відбудуться вже цього місяця у Польщі. На них зберуть 2800 військових з 12 європейських країн. Сама ідея створення такого безпекового угруповання з’явилася ще торік як складова довгострокових гарантій для Києва, але реальні механізми його роботи досі викликають чимало дискусій.

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Представники Заходу окремо акцентують, що контингент не залучатиметься ні до наступальних операцій, ні до миротворчих місій чи спостереження за дотриманням тиші. Ці підрозділи не діятимуть під прапором НАТО та не стоятимуть на передовій. Головна мета їхньої присутності — моральна та практична підтримка України, а також сприяння у відбудові ЗСУ.

Сполучені Штати долучаються до консультацій, проте своїх бійців у місію не делегують.

У Кремлі на подібні ініціативи реагують агресивно. Торік Путін прямо заявляв, що будь-який іноземний військовий контингент в Україні стане для РФ «легітимною ціллю». Попри це, західні посадовці утримуються від розголошення точних правил застосування зброї у випадку нападу на їхні підрозділи. Очільник Міноборони Великої Британії Вес Стрітінг підкреслив активізацію підготовки союзників до того часу, коли війна закінчиться:

«Це не гіпотетичний план — це реальна сила, готова допомогти Україні, щойно припиняться бойові дії», — заявив він.

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Самі навчання під назвою «Коаліція» пройдуть з 9 по 22 листопада. Вони будуть зосереджені на логістиці: переміщенні, захисті та тиловому забезпеченні сил на українській території, а також на налагодженні оперативної сумісності між арміями різних держав. У навчаннях на землі, у морі та повітрі задіють 2 800 осіб.

Британська сторона направляє 300 військових та два винищувачі RAF Typhoon, які відпрацюють алгоритми супроводу й захисту цивільної авіації після відкриття українського неба. Морську частину перебирає на себе Туреччина — її завданням у майбутньому стане розмінування акваторії та відновлення безпечного торговельного судноплавства у Чорному морі.

Серед інших учасників — підрозділи з Франції, Бельгії, Естонії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Польщі, Іспанії та Швеції.

Водночас посадовці поки не готові назвати фінальний вигляд та чисельність угруповання. Раніше експерти зазначали, що для реального гарантування безпеки знадобляться десятки тисяч іноземних військових. Утім, підсумковий внесок кожної країни залежатиме від конкретних умов припинення вогню та внутрішньополітичних рішень країн-партнерів.

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Іноземні військові: останні новини

Нагадаємо, Естонія адаптує оборонну стратегію з урахуванням досвіду війни в Україні та перекидає війська до східного кордону. В інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung міністр оборони країни та ексгенерал армії Мартін Херем заявив, що країна має бути в повній бойовій готовності зустрічати російську бронетехніку в разі ескалації.

Естонія активно закуповує артилерію, ракети, боєприпаси й безпілотники, однак Херем застеріг про «небезпечну фазу», адже повна готовність ще формується. Хоча безпосередньої загрози немає, поки триває війна в Україні, у разі перемир’я у РФ вивільняться значні сили та озброєння.

Реагуючи на гібридні атаки й диверсії РФ, уповноважений очільник оборонного відомства підкреслив, що мета Кремля — залякування, проте єдиною відповіддю є посилення оборони на кордонах. Міністр також відкинув ризики «сценарію Донбасу» у на 95% російськомовному місті Нарва.

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