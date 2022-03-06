3 000 американських ветеранів зголосилися воювати за Україну добровольцями - Голос Америки

Переважно це вихідці із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь.

На заклик України долучатися до служби в інтернаціональному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії, відгукнулося уже три тисячі добровольців у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні.

Переважно такими добровольцями є вихідці із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь. Але є серед них і американці із бойовим досвідом у Іраку та інших гарячих точках.

Видання наводить приклад Метью Паркера, американського ветерана, який має за плечами 22 роки служби в Сухопутних військах ЗС США.

Спочатку Паркер та ще 12 ветеранів, з якими він служив протягом багатьох років, планували сісти на літак до Польщі, дістатися до українського кордону та приєднатись до загонів територіальної оборони.

Ситуація спростилась після того, як президент Зеленський закликав до формування міжнародного легіону, а український уряд спростив процедуру перетину кордону для людей, які хочуть допомогти обороняти країну від російської агресії.

Паркер вважає, що війна в Україні – це більш, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато інших добровольців, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.

"Ті, з ким воюють українці, — це типові бандити, вони воюють з тими, хто не поважає міжнародне право, хто не піклується про жінок і дітей. Ми і раніше воювали з таким типом людей", — сказав Паркер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону територіальної оборони України та закликав іноземців приєднуватись до боротьби проти російського окупанта.

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