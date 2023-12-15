30-річний бразильський співак раптово помер на сцені просто під час виступу

В момент смерті Педро Енріке виступав на приватному церковному служінні у Фейра-де-Сантана.

Бразильський госпел-виконавець Педро Енріке раптово помер на сцені просто під час свого концерту.

30-річний співак виступав на приватному церковному служінні у місті Фейра-де-Сантана. Цей захід транслювався в Інтернеті, тому відео з моментом його смерті потрапило у Мережу.

На відео видно, як під час виконання композиції на християнську тематику Vai Ser Tão Lindo, Педро Енріке раптово втратив рівновагу і впав на спину. Присутні одразу кинулися допомагати співаку, а шокований натовп спостерігав за цим, пише DailyMail.

Енріке доправили до найближчої клініки, де констатували його смерть. Представники 30-річного артиста повідомили, що у нього стався великий серцевий напад.

Звукозаписний лейбл описав Енріке як "веселу молоду людину, вірного друга і єдину дитину, справжнього чоловіка та відданого батька".

Педро Енріке / Фото: instagram.com/pedrohenrique.oficial

У співака залишилися дружина Суїлан Баррето та дочка Зої, яка народилася 19 жовтня цього року.

Педро Енріке з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/pedrohenrique.oficial

У цей фатальний день, за декілька годин до виходу на сцену Енріке казав, що був виснажений: "Я втомився", - казав своїм друзям артист.

Педро Енріке професійно почав виступати у 2015 році після того, як розмістив кілька пісень на своєму YouTube-каналі. Він приєднався до місцевої гурту і випустив разом з колективом альбом "Grande é o Senhor". 2019 року Енріке залишив гурт та зайнявся сольною кар'єрою, випустивши свій перший сингл "Não Falhou". Минулого четверга він планував представити новий проєкт на своєму каналі у YouTube.

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