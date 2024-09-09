30-річний чоловік помер після того, як відпрацював 104 дні з одним вихідним

Китайська культура перевтоми знову опинилася під пильною увагою після того, як 30-річний чоловік помер внаслідок відмови органів після 104 робочих днів поспіль з одним вихідним днем.

Про це пише SCMP.

Суд у провінції Чжецзян постановив, що компанія несе 20-відсоткову відповідальність за смерть чоловіка, який був ідентифікований як А'бао. Він помер внаслідок поліорганної недостатності через пневмококову інфекцію, яка часто пов'язана з ослабленою імунною системою.

Цей інцидент спричинив широке обурення в Китаї і дискусію про те, як в країні ставляться до робітників.

У лютому минулого року А'бао підписав контракт на роботу маляра в компанії, назву якої суд не розголошує. Контракт мав тривати до січня цього року. Згодом його направили на проєкт у місті Чжоушань у провінції Чжецзян на сході Китаю.

А'бао працював щодня протягом 104 днів від лютого до травня минулого року після підписання контракту, маючи лише один вихідний день 6 квітня. 25 травня він взяв лікарняний через погане самопочуття і провів цей день, відпочиваючи у своєму гуртожитку.

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28 травня стан А'бао різко погіршився. Колеги відвезли його до лікарні, де йому діагностували легеневу інфекцію та дихальну недостатність. Він помер 1 червня.

Під час початкового розслідування його смерті співробітники служби соціального забезпечення заявили, що, оскільки між хворобою А'бао і його смертю минуло понад 48 годин, це не може бути класифіковано як виробнича травма.

Тоді його сім'я подала позов про компенсацію, звинувачуючи роботодавця в недбалості. У відповідь компанія стверджувала, що робоче навантаження А'бао було керованим і що будь-яка понаднормова робота була добровільною. Вони також стверджували, що його смерть стала наслідком попередніх проблем зі здоров'ям і відсутності своєчасного медичного втручання, що погіршило його стан.

Суд визначив, що працездатність А'бао протягом 104 днів поспіль була явним порушенням китайського трудового законодавства, яке передбачає максимум 8 робочих годин на день і в середньому 44 години на тиждень.

Суд постановив, що порушення компанією трудового законодавства відіграло значну роль у погіршенні імунної системи А'бао і його смерті, поклавши на компанію 20 відсотків відповідальності за трагедію.

Суд присудив родині А'бао 400 000 юанів (56 000 доларів США) компенсації, зокрема 10 000 юанів за емоційні страждання, спричинені смертю.

Компанія подала апеляцію на це рішення, але в серпні Народний суд середньої інстанції міста Чжоушань залишив первинний вердикт без змін.

Смерть А'бао не є поодиноким випадком, оскільки трагічні смерті, пов'язані з важкими умовами праці в Китаї, є відносно поширеним явищем. У серпні 2019 року працівник, відомий під псевдонімом Чжу Бін, раптово помер дорогою додому після роботи. Пізніше з'ясувалося, що Чжу працював увесь липень без відпочинку і відпрацював 130 годин понаднормових. Суд постановив, що роботодавець Чжу несе 30-відсоткову відповідальність за смерть Чжу, і присудив 360 000 юанів (50 000 доларів США) компенсації.

Нагадаємо, чоловік помер після того, як йому видалили 23 зуби і встановили 12 імплантатів в один день. Його донька тепер вимагає покарання.

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