30 тисяч євро винагороди: в Італії пропонують великі гроші за купівлю занедбаного житла

В Італії влада міста Презічче в регіоні Апулія заплатить до 30 тисяч євро тим, хто придбає там нерухомість для постійного проживання.

30 тисяч євро за купівлю порожнього житла в місті Презічче в регіоні Апулія, що в Італії. Такі гроші місцева влада пропоную для того, щоб “вдихнути” життя в вільні будинки.

Про це пише CNN.

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Як зазначається, влада містечка пропонує 30 тисяч євро людям, які наважаться придбати житло для постійного проживання. Кошти потрібно буде витратити саме на купівлю житла - воно занедбане вже багато років, а побудували їх ще до 1991 року.

Влада сподівається, що грошова винагорода зможе надихнути громадян на купівлю нерухомості, яку ще згодом буде потрібно доводити до розуму.

"В історичному центрі є багато вільних будинків, побудованих до 1991 року, які ми хотіли б знову побачити живими з новими мешканцями. Шкода бачити, як наші старі райони, повні історії, прекрасної архітектури і мистецтва, повільно порожніють", – пояснив член місцевої ради Альфредо Палезе.

Самы ж деталі угоди наразі допрацьовуються, але запустити програму планується вже в найближчі тижні. Загальне фінансування буде розділено на дві частини: частина піде на покупку старого будинку, а частина – на його ремонт, якщо це необхідно.

Приємним бонусом також є те, що мешканці, які захочуть придбати собі житло, будуть жити в оточенні природи району Саленто неподалік від чистих пляжів і бірюзових вод Санта-Марія-ді-Леука.

Нагадаємо, що в Італії жорстоко вбили 23-річну українку Анастасію Алашрі. Жінка разом із трирічним сином прибула до країни в березні, тікаючи від війни в Україні.

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