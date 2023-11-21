300 вантажівок на кордоні: в Словаччині перевізники заблокували пункт пропуску

На території Словаччини перевізники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке".

Про це повідомляє Держприкордонслужби України із посиланням на інформацію від Прикордонної поліції Словацької Республіки.

Як заявили прикодонники Словаччини, 21 листопада від 13:30 годині розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".

Акцію з блокування кордону ініціювала та здійснює Спілка перевізників Словаччини. Про тривалість перекриття пункту пропуску не повідомляють.

На даний час на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. Пропуск автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Раніше ТСН.ua попереджав, що ще одна країна може приєднатися до блокади польських перевізників. Так і сталося зі Словаччиною. На кордоні з країною вже стоять черги вантажівок.

Нагадаємо, станом на 21 листопада спостерігаються черги на трьох пунктах пропуску в напрямку України з Польщі. Йдеться про три КПП: "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська". Від 6 листопада польські перевізники блокують кордон. Вони вимагають відновити дозвільну систему для водіїв, яка діяла до повномасштабного вторгнення.

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