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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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3000 китайських авто разом із судном затонули в океані: подробиці катастрофи, яка тривала три тижні

Екіпаж евакуювався з судна після того, як не зміг загасити пожежу, яка спалахнула на палубі з електромобілями.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Пожежа на судні Morning Midas

Пожежу на Morning Midas не змогли загасити

У Тихому океані затонуло вантажне судно Morning Midas, на борту якого було близько 3000 автомобілів, включно з 800 електромобілями, переважно китайського виробництва. Катастрофа, ймовірно, сталася через пожежу, яка спалахнула на палубі з електромобілями, що вкотре порушило питання про безпеку транспортування легкозаймистих літій-іонних акумуляторів.

Про це пише New York Post.

Відомо, що судно дрейфувало від 3 червня, після того, як його охопив вогонь, змусивши екіпаж евакуюватися.

Вогняний шлях до дна

За інформацією AP News, Morning Midas затонув у понеділок, 23 червня, в міжнародних водах поблизу Алеутських островів на Алясці, приблизно за 770 кілометрів від берега на глибині близько п’яти кілометрів.

Пожежу на судні помітили трьома тижнями раніше на кормі, де з палуби з електромобілями валив величезний шлейф диму. Ситуацію ускладнила несприятлива погода і проникнення води на судно. 22 члени екіпажу були успішно евакуйовані: їх переправили рятувальною шлюпкою на сусіднє торгове судно, оскільки загасити полум’я не вдалося. На щастя, минулося без постраждалих.

Компанія-власник судна Zodiac Maritime заявила, що співпрацює з американською береговою охороною та компанією Resolve Marine, яка спеціалізується на реагуванні на надзвичайні ситуації на морі. На місці катастрофи залишаються два рятувальні буксири зі спеціальним обладнанням, щоб відстежувати будь-які ознаки забруднення або уламків. Також туди відправили ще одне судно для реагування на забруднення довкілля.

Небезпека літій-іонних акумуляторів

Інцидент з Morning Midas знову привернув увагу до потенційної небезпеки, пов’язаної з транспортуванням літій-іонних акумуляторів, які є невід’ємною частиною електромобілів. Подібні інциденти підкреслюють необхідність перегляду стандартів безпеки для морських перевезень електромобілів.

Схожий випадок стався 2022 року, коли в Атлантичному океані затонуло вантажне судно Felicity Ace. Тоді пожежа тривала майже тиждень, і експерти, залучені до рятувальної операції, припускали, що поширення вогню і тривале горіння були спричинені великою кількістю літієвих батарей на борту. На щастя, екіпаж корабля встиг подати сигнал лиха та залишити судно.

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