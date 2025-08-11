ТСН у соціальних мережах

Світ
143
1 хв

3000-річна таємниця Ірану: археологи знайшли розкішну гробницю дівчини-підлітка

Археологи знайшли розкішну могилу дівчини, яка померла 3000 років тому. Поховання розкриває секрети еліти стародавнього Великого Хорасана.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
В Ірані знайшли розкішне поховання дівчини, яка померла 3000 років тому

В Ірані знайшли розкішне поховання дівчини, яка померла 3000 років тому / © livescience

Група археологів розкопала в Ірані розкішне поховання дівчини, яка померла 3000 років тому. На той час регіон був частиною Великого Хорасана.

Про це пише Live Science.

Вчені встановили, що дівчина померла природною смертю у 18-річному віці. Золоті прикраси та інший похоронний інвентар говорять про те, що вона виросла в багатій сім’ї зі «спадковим статусом».

Поховання знайшли археологи на території провінції Північний Хорасан під час дослідження археологічної ділянки Тепе-Чалоу. Воно є найбагатшим із колись знайдених в Ірані поховань часів Великого Хорасана.

За словами провідного автора дослідження Алі Вахдаті, найпримітнішим похоронним предметом виявилася скринька з чорного каменю з різьбленими зображеннями скорпіонів та змій, виготовлена вручну. Вона використовувалась для зберігання «кохля». У давнину дівчата використовували цей порошкоподібний мінерал як підводку для очей.

Багатий вміст могили дівчини-підлітка є унікальним для Великого Хорасана. Вчені вважають, що елітний статус дівчина отримала у спадок, що узгоджується з ієрархічною природою цієї давньої цивілізації.

