3000-річна таємниця Ірану: археологи знайшли розкішну гробницю дівчини-підлітка

Група археологів розкопала в Ірані розкішне поховання дівчини, яка померла 3000 років тому. На той час регіон був частиною Великого Хорасана.

Вчені встановили, що дівчина померла природною смертю у 18-річному віці. Золоті прикраси та інший похоронний інвентар говорять про те, що вона виросла в багатій сім’ї зі «спадковим статусом».

Поховання знайшли археологи на території провінції Північний Хорасан під час дослідження археологічної ділянки Тепе-Чалоу. Воно є найбагатшим із колись знайдених в Ірані поховань часів Великого Хорасана.

За словами провідного автора дослідження Алі Вахдаті, найпримітнішим похоронним предметом виявилася скринька з чорного каменю з різьбленими зображеннями скорпіонів та змій, виготовлена вручну. Вона використовувалась для зберігання «кохля». У давнину дівчата використовували цей порошкоподібний мінерал як підводку для очей.

Багатий вміст могили дівчини-підлітка є унікальним для Великого Хорасана. Вчені вважають, що елітний статус дівчина отримала у спадок, що узгоджується з ієрархічною природою цієї давньої цивілізації.

