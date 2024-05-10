31-річна лікарка оголосила про власну смерть у TikTok: що сталося (фото, відео)

Сенсація TikTok Кімберлі Нікс померла у віці 31 року, залишивши після себе проникливе прощальне відео для своїх шанувальників.

Про це пише Mirror.

Відважна лікарка відкрито ділилася своєю боротьбою з метастатичною саркомою від 2021 року, зібравши понад 137 000 підписників, яких зворушив її шлях.

У своєму останньому повідомленні Кімберлі сказала: "Привіт, підписники, якщо ви бачите це повідомлення, я мирно відійшла у вічність. Для тих з вас, хто мене не знає, мене звуть Кім, привіт! Приємно познайомитися з вами, і я запрошую вас ознайомитися з усіма цікавими фактами про саркому, інформацією та моїм життєвим досвідом про смерть і смерть від раку саркоми".

Кімберлі Нікс / Фото: tiktok.com/@cancerpatientmd

Упродовж усього свого життя Кімберлі була так званим маяком прозорості, прагнучи розповісти людям про саркому. У своєму зворушливому прощальному відео вона розповіла про те, як їй вдалося виконати цю місію.

Вона поділилася: "Я люблю вас усіх, дуже дякую за цю дивовижну можливість. Я плачу від щастя, тому що ви всі допомогли мені знайти таку велику мету в кінці мого життя".

Авторка контенту, якій спочатку поставили діагноз позаскелетна остеосаркома, зіткнулася з похмурими новинами, коли її стан прогресував до метастатичної саркоми, яка, за її словами, не є рідкісним явищем. У MayoClinic пояснюють, що "саркома – це тип раку, який може виникнути в різних місцях вашого тіла. Саркома – це загальний термін для широкої групи ракових захворювань, які починаються в кістках і м'яких (також званих сполучними) тканинах (саркома м'яких тканин)".

Симптоми саркоми можуть проявлятися у вигляді помітної пухлини, несподіваного болю в кістках або раптового, незрозумілого перелому кістки. Пацієнти також можуть страждати на біль в животі та безпричинної втрати ваги.

Існує понад 70 різних типів саркоми, і симптоми можуть суттєво відрізнятися. У квітні в інтерв'ю журналу PEOPLE Кімберлі розповіла про свою особисту боротьбу з хворобою. Вона поділилася: "Симптоми саркоми настільки важливі, тому що не існує скринінгового тесту. Мій симптом був найпоширенішим. Все було абсолютно нормальним, як і всі мої лабораторні показники, за винятком невеликої пухлини, яка швидко росла в моїй лівій нозі. Моя пухлина швидко змінювалася, що змусило мене негайно звернутися до лікаря. З розміру горошини вона збільшилася до розміру м'яча для гольфу трохи більше ніж за тиждень".

Кімберлі Нікс / Фото: tiktok.com/@cancerpatientmd

Нагадаємо, чоловік через 10 років вийшов із вегетативного стану. Його дружина відмовилася здаватися та присвятила себе турботі за коханим.

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