31-річна лікарка оголосила про власну смерть у TikTok: що сталося (фото, відео)

Вона записала щемливе відео.
Сенсація TikTok Кімберлі Нікс померла у віці 31 року, залишивши після себе проникливе прощальне відео для своїх шанувальників.
Про це пише Mirror.
Відважна лікарка відкрито ділилася своєю боротьбою з метастатичною саркомою від 2021 року, зібравши понад 137 000 підписників, яких зворушив її шлях.
У своєму останньому повідомленні Кімберлі сказала: "Привіт, підписники, якщо ви бачите це повідомлення, я мирно відійшла у вічність. Для тих з вас, хто мене не знає, мене звуть Кім, привіт! Приємно познайомитися з вами, і я запрошую вас ознайомитися з усіма цікавими фактами про саркому, інформацією та моїм життєвим досвідом про смерть і смерть від раку саркоми".
Упродовж усього свого життя Кімберлі була так званим маяком прозорості, прагнучи розповісти людям про саркому. У своєму зворушливому прощальному відео вона розповіла про те, як їй вдалося виконати цю місію.
Вона поділилася: "Я люблю вас усіх, дуже дякую за цю дивовижну можливість. Я плачу від щастя, тому що ви всі допомогли мені знайти таку велику мету в кінці мого життя".
@cancerpatientmd My journey here is over and i cant thank each and every one of you enough! You have all made me so happy and your comments and support are more than enough to have gotten anyone thriugh anything! If you wish, Please donate through my link in bio to sarcoma cancer research and follow my husband in his updates @LightestCheese #death #dying #palliative #sarcoma #undifferentiatedpleomorphicsarcoma #cancer #cancerpatient #md #resident #medschool ♬ original sound - Cancer Patient, MD
Авторка контенту, якій спочатку поставили діагноз позаскелетна остеосаркома, зіткнулася з похмурими новинами, коли її стан прогресував до метастатичної саркоми, яка, за її словами, не є рідкісним явищем. У MayoClinic пояснюють, що "саркома – це тип раку, який може виникнути в різних місцях вашого тіла. Саркома – це загальний термін для широкої групи ракових захворювань, які починаються в кістках і м'яких (також званих сполучними) тканинах (саркома м'яких тканин)".
Симптоми саркоми можуть проявлятися у вигляді помітної пухлини, несподіваного болю в кістках або раптового, незрозумілого перелому кістки. Пацієнти також можуть страждати на біль в животі та безпричинної втрати ваги.
Існує понад 70 різних типів саркоми, і симптоми можуть суттєво відрізнятися. У квітні в інтерв'ю журналу PEOPLE Кімберлі розповіла про свою особисту боротьбу з хворобою. Вона поділилася: "Симптоми саркоми настільки важливі, тому що не існує скринінгового тесту. Мій симптом був найпоширенішим. Все було абсолютно нормальним, як і всі мої лабораторні показники, за винятком невеликої пухлини, яка швидко росла в моїй лівій нозі. Моя пухлина швидко змінювалася, що змусило мене негайно звернутися до лікаря. З розміру горошини вона збільшилася до розміру м'яча для гольфу трохи більше ніж за тиждень".
Нагадаємо, чоловік через 10 років вийшов із вегетативного стану. Його дружина відмовилася здаватися та присвятила себе турботі за коханим.
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