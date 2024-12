33-річна акторка померла після вживання "очисної" жаб'ячої отрути під час духовного ретриту – фото

Акторка померла після вживання жаб'ячої отрути під час духовного ретриту в Мексиці.

Про це повідомляє Need To Know.

Марсела Алькасар Родрігес вжила камбо, воскову речовину, яку отримують зі шкіри амазонської деревної жаби Phyllomedusa bicolor, як частину ритуалу очищення. Після вживання цієї речовини, яку наносять на шкіру, щоб запустити процес детоксикації, у 33-річної жінки почалася блювота і сильна діарея.

Марселу терміново доправили до медзакладу для лікування, але її не змогли врятувати.

Інцидент стався 1 грудня рано вранці, коли вона перебувала в Дуранго. Генеральна прокуратура штату Дуранго розпочала розслідування. Поліцейські розшукують ймовірного шамана, який проводив ретрит.

Мексиканська продюсерська компанія Mapache Films, яка співпрацювала з Марселою, надіслала свої співчуття її родині.

Марсела Родрігес / Фото: Jam Press

Президент Коледжу психологів Мексики Луїс Мануель Наранхо заявив, що діарея і блювота вважаються частиною ритуалу "зцілення". Через те, що ця речовина містить отруту, вона може спричинити серйозні несприятливі наслідки, аж до смерті.

