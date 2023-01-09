33-річного вояку "ЛНР" знайшли повішеним у військовій частині в Москві

Чоловік зустрів Новий рік на території військової частини, а вже ввечері 3 січня його госпіталізувала швидка із удушенням і набряком головного мозку.

У військовій частині в Москві знайшли повішеним 33-річного Віталія з тимчасово окупованого Луганська. Його 4 дні намагались реанімувати, та в результаті він помер.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, Новости", чоловік нібито проходив службу в бойовиків "ЛНР", але останнім часом перебував на території Олександрівських казарм біля Подільського шосе в столиці Росії. Там же він зустрів Новий рік, а ввечері 3 січня військового забрали на швидкій із асфіксією та набряком мозку.

За словами його товаришів по службі, Віталія знайшли повішеним в одній із казарм. 4 дні лікарі намагалися його врятувати, але 7 січня він помер.

Московська поліція начебто проводить перевірку справи.

Нгадаємо, у РФ знайшли застреленим підполковника ЗС РФ, який відповідав за роботу з мобілізованими.

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