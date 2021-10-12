35 росіянок виставили свою цноту на аукціон: ціни стартують від 120 тисяч рублів (фото)

Цнотливість продають дівчата віком від 18 до 27 років.
Анкети 35 мешканок Новосибірська опубліковано на сервісі First Night, який спеціалізується на інтимних пропозиціях з продажу цноти.
Про це повідомляє Telegram-канал “Бушующий мир”.
На сайті опубліковано оголошення мешканок сибірського міста різного віку - від 18 до 27 років. Свою цноту вони оцінюють по-різному: хтось просить скромні 120 тисяч рублів (близько 1 700 доларів), інші виставляють “цінники” на 350 тисяч і навіть на мільйон доларів.
Серед причин такого вчинку вони часто зазначають бажання допомогти родині грошима. Інший варіант - спосіб знайти заможного чоловіка і покинути столицю Сибіру.
Усі оголошення з’явилися упродовж цього року.
Нагадаємо, раніше на вулицях іспанських міст з'явилися плакати із соціальною рекламою проти сексуальної експлуатації жінок, в якому згадали російських дівчат. Так, на плакаті написано "Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка + кокаїн - 50 євро".