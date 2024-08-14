37-річна вчителька замість репетиторства займалася сексом з дитиною: її покарали

У Великій Британії до 6 років позбавлення волі засудили 37-річну вчительку математики, яка сексуально знущалася зі свого учня.

Про це пише thesun.co.uk.

Голлі Рауз-Свіні подолала понад 100 миль (приблизно 161 км), щоб зустрітися з хлопчиком у його будинку в Ноттінгемширі після того, як займалася з ним онлайн.

Потім вчителька математики кілька разів вступала з ним у сексуальний контакт, незважаючи на те, що знала, що він не досяг віку, від якого можна давати згоду на це, як було встановлено судом.

Поліцію викликали у травні 2023 року, коли мати хлопчика знайшла на його телефоні непристойні повідомлення в WhatsApp.

Поліцейські виявили на ноутбуці педагогині кілька викривальних записів у щоденнику, в яких вона визнала факт насильства і навіть вказала справжній вік хлопчика.

Пізніше Рауз-Свіні визнала себе винною за двома пунктами звинувачення у непроникному сексуальному контакті з хлопчиком і за чотирма пунктами звинувачення – у примушуванні хлопчика до сексуальної активності.

Вона стверджувала, що на її дії вплинув давній психічний розлад.

Згодом Рауз-Свіні з Гебден-Бридж з'явилася в Королівському суді Ноттінгема для винесення вироку.

Засуджена педагогиня / Фото: The Sun

Окрім ув'язнення, її було внесено до реєстру сексуальних злочинців.

Жінка також отримала припис про запобігання сексуальній шкоді, який суворо обмежить її діяльність після звільнення.

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