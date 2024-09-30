37-річний чоловік з'їв "чарівні" гриби та залишився без пеніса: що сталося

В Австрії чоловік ампутував власний пеніс сокирою після того, як прийняв велику дозу психоделічних грибів.

Про це повідомляє New York Post.

На щастя, лікарі змогли пришити відрізаний орган.

Шокуювальна історія пацієнта є першою в своєму роді і тепер детально описана в Mega Journal of Surgery. Повідомляється, що 37-річний чоловік страждав на депресію та зловживання алкоголем на момент свого психотичного зриву.

Псилоцибін – це природна сполука, що міститься в так званих "чарівних" грибах і здатна спричинити у людини галюцинації, якщо її проковтнути. Він діє, змінюючи серотонінові рецептори мозку, змінюючи наші відчуття та посилюючи емоції. Протягом історії декілька корінних культур використовували цей наркотик у духовних церемоніях та для просвітлення психічно хворих.

Останнім часом основна медицина звернула увагу на терапевтичні переваги псилоцибінових грибів, оскільки дослідження показують, що вони можуть допомогти в лікуванні пацієнтів, які переживають психологічні розлади, такі як депресія, тривога, залежність і посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Однак пацієнт, про якого йдеться у новому звіті, не відчув такого полегшення після самостійного вживання цієї речовини для лікування свого психічного розладу.

Це перший задокументований випадок синдрому Клінгсора, пов'язаного з псилоцибіном, коли людина з психологічними розладами самостійно завдає шкоди своїм геніталіям.

Медики лікарні Фельдкірх в Австрії написали, що пацієнт, який на той час був сам у своєму будинку відпочинку, з'їв чотири-п'ять окремих сушених грибів, що спричинило короткий психотичний напад, під час якого він використовував сокиру, щоб розрубати свій пеніс на декілька частин.

Пізніше його помітив місцевий мешканець, коли він вийшов з дому і звернувся за допомогою. Він прибув до найближчої лікарні в критичному стані приблизно через 5 годин після жахливого інциденту.

Яскрава картина події вказала медичним експертам на те, що чоловік намагався обв'язати свій пеніс шматком тканини, щоб заблокувати кровотік, а решту органу поклав у банку зі снігом.

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Лікарям довелося ретельно очистити відрізаний орган, який був забруднений брудом і снігом, і їм вдалося відновити кінчик і близько п’яти сантиметрів стовбура. Інші частини були надто пошкоджені, щоб їх можна було відновити.

Пацієнт не зміг повністю пригадати цю жахливу подію.

Одразу після операції чоловіка помістили під нагляд психіатрів, оскільки він продовжував страждати на напади психозу ще близько тижня. Одужавши, він згодом продовжив відновлення в урологічному відділенні.

Виникли ускладнення, зокрема некроз (відмирання шкірної тканини), який з часом загоївся. Через декілька місяців після операції у нього також відновилися еректильна та сечовипускальна функції.

Нагадаємо, фальшивий лікар без освіти 20 років збільшував чоловікам пеніси. Він почав цим займатися ще у 14 років та провів сотні процедур.

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