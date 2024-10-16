39-річна мама померла, опинившись у пастці у своєму ліжку: що сталося

У Великій Британії жінка задихнулася у своєму несправному ліжку з підіймальним механізмом.

Про це повідомляє Metro.

39-річна Гелен Дейві померла після того, як несправне ліжко впало їй на голову і вона опинилася в пастці між матрацом і основою ліжка.

Її 19-річна дочка Елізабет знайшла матір мертвою в їхньому будинку в Сігемі, графство Дарем, 7 червня.

Під час розслідування смерті Гелен з'ясувалося, що один з поршнів, який підймав матрац, був несправний – і коронер попередив, що існує ризик подальших смертей, якщо не вжити заходів.

У своєму звіті за результатами розслідування старший коронер Джеремі Чіпперфілд зазначив: "Покійна схилилася над місцем для зберігання “газліфта” у вигляді пуфика, коли платформа матраца несподівано опустилася, притиснувши її шию до верхньої поверхні бічної панелі основи ліжка. Не маючи змоги звільнитися, вона померла внаслідок асфіксії".

Коронер додав, що його обов'язком було висловити своє занепокоєння Управлінню стандартів продукції щодо "існування та використання газопоршневих механізмів ліжок, поломка яких становить ризик для життя".

Нагадаємо, мама померла на очах у двох дітей після укусу домашнього хом'яка. Вона не дійшла до медзакладу.

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