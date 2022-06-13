"40 млн поляків готові стати на захист своєї Батьківщини": Моравецький відповів на погрози РФ

"40 млн поляків готові стати на захист своєї Батьківщини": Моравецький відповів на погрози РФ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відповів на погрози РФ завдати "пропорційного удару" за нарощування сил НАТО.

Очільник польського уряду підкреслив, якщо Росія подумає напасти на Польщу, вона повинна знати, що "40 мільйонів поляків готові стати зі зброєю в руках, щоб захищати свою Батьківщину".

Про це заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у Мишкуві, пише Wprost.

"Ми відкидаємо їх колоніалізм, їх імперіалізм. Ми живемо у вільній країні, і ми будемо прагнути до нашої свободи, ми будемо боротися за нашу свободу", - заявив прем'єр-мініст.

Він додав, що Польща розробляє програму будівництва і зміцнення оборони, одним із елементів якої є посилення могутності польської армії. Зокрема, йдеться про збільшення її чисельності та озброєння.

"Будівництво нових видів зброї, його виробництво в Польщі, але також і закупівля найсучаснішої зброї за кордоном", - сказав він.

Нагадаємо, у Кремлі знову відзначилися черговою заявою. Днями у Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили Польщі за нарощування сил НАТО. У Росії пообіцяли "пропорційну реакцію".

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