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"40 немовлят, деякі з них обезголовлені": міжнародні журналісти розповіли про звірстава ХАМАС у кібуці Кфар-Аза

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"40 немовлят, деякі з них обезголовлені": міжнародні журналісти розповіли про звірстава ХАМАС у кібуці Кфар-Аза

Міжнародні журналісти про звірства ХАМАСу в Кфар-Азі Фото: скрин відео i24NEWS

Комісія ООН заявила про "явні докази" воєнних злочинів у Газі та Ізраїлі, включно з нападами на цивільних.

У вівторок, 10 жовтня, представників преси було запрошено оглянути місце масового вбивства в кібуці Кфар-Аза, громаді, яку атакували терористи ХАМАСу. Зараз Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує вивозити тіла жертв із будинків, де їх було вбито.

Про це йдеться у репортажі кореспондентки 24NEWS.

У поселенні Кфар-Аза знайшли тіла 200 ізраїльтян, однак, за словами журналістки, це попередня кількість. Серед них — близько 40 немовлят, деякі з них обезголовлені.

"Автомобілі громади, припарковані на вулиці, були повністю спалені. І це лише невелика частина руйнувань. Поки немає точної кількості людей, яких тут убили, оскільки тіла все ще збирають та вивозять з будинків (...) Запах смерті — ось що залишилося від колись жвавої громади", — передає вона.

Іноземних репортерів запросили стати свідками нелюдських злочинів, як раніше це зробили союзники після перемоги у Другій світовій війні та звільнення концтаборів Голокосту.

Понад 70 озброєних терористів вторглися в громаду, їхні тіла все ще лежать на землі, щоб увесь світ побачив жорстокість, яку вчинили терористи ХАМАС.

"Це не війна, це не поле бою. Ви бачите немовлят, матір, батька у своїх спальнях, сховищах, і те, як терористи їх вбивають (...) Це різанина", – описав звірства ХАМАСу генерал-майор ЦАХАЛу Ітай Верув. 

Генерал-майор ЦАХАЛу Ітай Верув Фото: скрин відео i24NEWS English / ©
Генерал-майор ЦАХАЛу Ітай Верув Фото: скрин відео i24NEWS English

За словами журналістки, навіть бійці ЦАХАЛу втішали один одного після того, що їм довелося побачити.

"Солдати кажуть, що знаходили немовлят з відрізаними головами, цілі сім’ї розстріляних у своїх ліжках. Наразі на каталках вивезли близько 40 немовлят і маленьких дітей", — йдеться у репортажі з місця трагедії.

Нагадаємо, раніше український експерт розповів, що розвиток подій на Близькому Сході залежить від ЦАХАЛу, наскільки швидко та ефективно ізраїльська армія виконає свої завдання у Секторі Гази. 

Зараз Ізраїль на порозі наземної операції в Секторі Гази і якщо це відбудеться, то війна буде жорстокою і кривавою, а терористи робитимуть все можливе, аби захищатися за допомогою цивільного населення. Про це сказав журналіст Віталій Портников.

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Дата публікації
Перегляди
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