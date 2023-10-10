"40 немовлят, деякі з них обезголовлені": міжнародні журналісти розповіли про звірстава ХАМАС у кібуці Кфар-Аза

Комісія ООН заявила про "явні докази" воєнних злочинів у Газі та Ізраїлі, включно з нападами на цивільних.

У вівторок, 10 жовтня, представників преси було запрошено оглянути місце масового вбивства в кібуці Кфар-Аза, громаді, яку атакували терористи ХАМАСу. Зараз Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує вивозити тіла жертв із будинків, де їх було вбито.

Про це йдеться у репортажі кореспондентки 24NEWS.

У поселенні Кфар-Аза знайшли тіла 200 ізраїльтян, однак, за словами журналістки, це попередня кількість. Серед них — близько 40 немовлят, деякі з них обезголовлені.

"Автомобілі громади, припарковані на вулиці, були повністю спалені. І це лише невелика частина руйнувань. Поки немає точної кількості людей, яких тут убили, оскільки тіла все ще збирають та вивозять з будинків (...) Запах смерті — ось що залишилося від колись жвавої громади", — передає вона.

Іноземних репортерів запросили стати свідками нелюдських злочинів, як раніше це зробили союзники після перемоги у Другій світовій війні та звільнення концтаборів Голокосту.

Понад 70 озброєних терористів вторглися в громаду, їхні тіла все ще лежать на землі, щоб увесь світ побачив жорстокість, яку вчинили терористи ХАМАС.

'It's not a war, it's not a battle. It's a massacre'



Journalists are let into Kfar Aza for the first time, four days after the community came under the shock attack by Hamas terrorists



IDF Major General Itai Veruv describes the scene of brutal violence, where whole families… pic.twitter.com/HJzoMKj2Ta — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023

"Це не війна, це не поле бою. Ви бачите немовлят, матір, батька у своїх спальнях, сховищах, і те, як терористи їх вбивають (...) Це різанина", – описав звірства ХАМАСу генерал-майор ЦАХАЛу Ітай Верув.

Генерал-майор ЦАХАЛу Ітай Верув Фото: скрин відео i24NEWS English

За словами журналістки, навіть бійці ЦАХАЛу втішали один одного після того, що їм довелося побачити.

"Солдати кажуть, що знаходили немовлят з відрізаними головами, цілі сім’ї розстріляних у своїх ліжках. Наразі на каталках вивезли близько 40 немовлят і маленьких дітей", — йдеться у репортажі з місця трагедії.

Нагадаємо, раніше український експерт розповів, що розвиток подій на Близькому Сході залежить від ЦАХАЛу, наскільки швидко та ефективно ізраїльська армія виконає свої завдання у Секторі Гази.

Зараз Ізраїль на порозі наземної операції в Секторі Гази і якщо це відбудеться, то війна буде жорстокою і кривавою, а терористи робитимуть все можливе, аби захищатися за допомогою цивільного населення. Про це сказав журналіст Віталій Портников.

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