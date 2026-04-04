40 видів тварин отримали новий рівень захисту через загрозу зникнення

Акула-молот / © Вікіпедія

Понад 40 видів диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення, отримали нові або посилені заходи охорони за підсумками міжнародної конференції з питань захисту природи, що відбулася в Бразилії.

Як передає Unilad, рішення ухвалили в межах Конвенції про охорону диких тварин, що мігрують (CMS) під час зустрічі в Кампо-Гранді. Участь у ній взяли представники 132 країн і Європейського Союзу.

Йдеться про один із ключових глобальних майданчиків, де обговорюють загрози для дикої природи — від зміни клімату і забруднення пластиком до незаконного полювання, надмірного рибальства та індустріального освоєння океану.

За даними учасників, майже половина — 49% — популяцій видів, що мігрують, які вже перебувають під охороною, продовжують скорочуватися. Основними причинами залишаються втрата середовища існування, діяльність людини та інфраструктурні бар’єри на шляхах міграції.

Щоб посилити захист, сторони домовилися включити ще 40 видів і популяцій до спеціальних списків CMS. Зокрема, частину з них внесли до Додатку I — для видів, що перебувають під загрозою зникнення, інші — до Додатку II, який передбачає міжнародну координацію заходів з охорони.

Серед тварин, які отримають додатковий захист, — гепарди, снігові сови, плямисті гієни, гігантські видри та великі молотоголові акули.

У CMS назвали це рішення «важливим кроком для глобального збереження біорізноманіття», підкресливши, що нові наукові дані свідчать про стрімке наближення багатьох видів до межі зникнення.

Виконавча секретарка конвенції Емі Френкель наголосила: попри досягнуті домовленості, часу на зволікання немає. За її словами, головне завдання зараз — не лише ухвалювати рішення, а й забезпечити їхнє реальне виконання.

Представник Бразилії Жоао Пауло Капобіанко підкреслив, що захист видів, що мігрують, є спільною відповідальністю всіх країн, адже ці тварини не визнають державних кордонів.

«Від океанів до Арктики — вони з’єднують планету краще за будь-які політичні мапи», — зазначив він.

Наразі під дію конвенції, яка існує вже понад чотири десятиліття, підпадає більш ніж 1200 видів.

Нагадаємо, генсек ООН заявив, що війна Трампа на Близькому Сході загрожує всьому світу.