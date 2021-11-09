41-річний син відрізав голову своїй матері, бо вважав її дияволом

Психічно хворий чоловік був переконаний, що жінка воскресне, якщо він виллє святу воду на її розчленовані частини тіла

У Великій Британії 41-річний чоловік обезголовив власну матір, бо вважав її дияволом.

Про це інформує Daily Mail.

41-річний Ернест Груша вбив свою матір, 59-річну Вєславу Мєржеєвську у її квартирі. Чоловік відрубав її голову тесаком, а тіло розрізав на 11 частин, загорнув у плівку і поклав до холодильника. Вбивцю затримали на місці злочину.

Як виявилось, Ернест Груша страждав від психічного розладу. У нього був діагностований біполярний афективний розлад і психоз.

"Чоловік вважав, що його мати була дияволом. Начебто Бог сказав йому вбити її і розчленувати тіло, щоб знищити диявола. Він був переконаний, що жінка воскресне, якщо виллє святу воду на її розчленовані частини тіла", — розповів суддя.

Зазначається, що напередодні вбивства Вєслава телефонувала до соціальних служб та поліції.

"Заберіть його, я боюся", — зазначала жінка. Проте відповідні служби проігнорували її звернення.

Суд відправив Грушу на безстрокове лікуванні у психлікарні. Ернест Груша і Вєслава Мєржеєська — громадяни Польщі, родом з міста Хелм (українська назва — Холм) поблизу кордону з Україною. Вони працювали у Британії вже кілька років.

Нагадаємо, що в Англії наречена померла, не дочекавшись весілля.

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