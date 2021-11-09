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41-річний син відрізав голову своїй матері, бо вважав її дияволом

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41-річний син відрізав голову своїй матері, бо вважав її дияволом

East Anglia News Service

Психічно хворий чоловік був переконаний, що жінка воскресне, якщо він виллє святу воду на її розчленовані частини тіла

У Великій Британії 41-річний чоловік обезголовив власну матір, бо вважав її дияволом.

Про це інформує Daily Mail.

41-річний Ернест Груша  вбив свою матір, 59-річну Вєславу Мєржеєвську у її квартирі. Чоловік відрубав її голову тесаком, а тіло розрізав на 11 частин, загорнув у плівку і поклав до холодильника. Вбивцю затримали на місці злочину.

Як виявилось, Ернест Груша страждав від психічного розладу. У нього був діагностований біполярний афективний розлад і психоз.

"Чоловік вважав, що його мати була дияволом. Начебто Бог сказав йому вбити її і розчленувати тіло, щоб знищити диявола. Він був переконаний, що жінка воскресне, якщо виллє святу воду на її розчленовані частини тіла", — розповів суддя.

Зазначається, що напередодні вбивства Вєслава телефонувала до соціальних служб та поліції.

"Заберіть його, я боюся", — зазначала жінка. Проте відповідні служби проігнорували її звернення.

Суд відправив Грушу на безстрокове лікуванні у психлікарні. Ернест Груша і Вєслава Мєржеєська — громадяни Польщі, родом з міста Хелм (українська назва — Холм) поблизу кордону з Україною. Вони працювали у Британії вже кілька років.

Нагадаємо, що в Англії наречена померла, не дочекавшись весілля.

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