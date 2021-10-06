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45 країн передали Росії запитання щодо отруєння опозиціонера Навального

45 країн передали Росії запитання щодо отруєння опозиціонера Навального

Associated Press

Міжнародна спільнота закликає Кремль відповісти впродовж 10 днів.

У Гаазі у вівторок, 5 жовтня, 44 країни під егідою США передали Москві запитання щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального на території Росії у 2020 році. 

Про це повідомляється на сайті американського Державного департаменту.

Зазначається, що відповідне рішення держави ухвалили під час 98-ї сесії Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї, якій доручено сприяти дотриманню Конвенції про заборону хімічної зброї (CWC).

"Конвенція (...), членами якої є як Сполучені Штати, так і Російська Федерація, дозволяє державам-учасникам запитувати роз'яснення з будь-якого питання, що викликає сумніви", - вказали у Держдепі.

Міжнародна спільнота занепокоєна "відсутністю прозорості та співпраці з боку РФ" в розслідуванні інциденту і закликає Кремль надати відповіді на передані запитання впродовж 10 днів.

"Будь-яке застосування хімічної зброї неприйнятне, і будь-хто, хто її застосовує, повинен бути ідентифікований і притягнутий до відповідальності", - наголошують в американському зовнішньо-політичному відомстві. 

США нагадали, що згідно з їхнім розслідуванням, агенти ФСБ отруїли Навального в Росії, використавши нервово-паралітичну речовину з групи агентів "Новачок".

"Лише Росія досліджувала, розробляла і застосовувала таку хімічну зброю. Такі дії не можуть залишатися безкарними", - підсумували у Держдепі.

17 січня Олексій Навальний повернувся до Росії з Берліна, де лікувався після отруєння "Новачком". Його літак, який мав прибути до "Внуково", перенаправили в аеропорт "Шереметьєво", де політика затримали.

Напередодні в РФ опозиціонера оголосили в розшук через справу 6-річної давнини. Його звинуватили у тому, що він нібито витратив на особисті цілі частину з 588 мільйонів рублів, які зібрали на пожертву для "Фонду боротьби з корупцією".

2 лютого суд у Москві ухвалив рішення про заміну Олексію Навальному умовного терміну на реальний: 3,5 року колонії загального режиму, за вироком, винесеним ще 2014 року. З урахуванням року, проведеного під домашнім арештом, Олексій Навальний проведе в колонії 2,5 року. 

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