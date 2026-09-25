450 тисяч жертв: список країн, по яких Ель-Ніньйо вдарить найсильніше до лютого 2027 року

Ель-Ніньйо може вбити сотні тисяч людей

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Природне кліматичне явище Ель-Ніньйо вже почало впливати на глобальні температури, а наслідки можуть виявитися смертельними для сотень тисяч людей. За прогнозами дослідників, від вересня 2026 року до лютого 2027-го кількість смертей, пов’язаних із впливом спеки, може сягнути 451 тисячі.

Про це пише UNILAD.

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Дослідники Climate Impact Lab, які підготували цей прогноз, також оприлюднили карту, що показує регіони, де очікується найбільша кількість смертей.

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За словами Майкла Грінстоуна, співзасновника Climate Impact Lab і професора економіки Чиказького університету, науковці вже давно можуть прогнозувати вплив температури на врожай. Тепер вони навчилися оцінювати і те, як спека може впливати на найтяжчий результат — людську смертність.

Де Ель-Ніньйо може забрати найбільше життів

Найбільше смертей прогнозують у країнах Глобального Півдня. Зокрема, у регіоні Сахелю в Африці очікують близько 66 800 смертей, а в одній лише Нігерії — 31 400.

Ще 17 500 смертей прогнозують у Судані, 10 000 — у Нігері та близько 8 000 — у Чаді.

У Південно-Східній Азії, за оцінками дослідників, 19 400 людей можуть загинути на Філіппінах, у В’єтнамі, Таїланді та Камбоджі. В Індонезії прогнозують ще 19 300 смертей.

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За межами Африки та Азії найбільше постраждати може Бразилія, де очікують близько 13 300 смертей. В Індії прогнозують ще вищий показник — приблизно 15 800 смертей.

Дослідники наголошують, що ці оцінки не означають неминучої кількості жертв. За їхніми словами, своєчасне реагування на небезпечну спеку та правильне спрямування ресурсів можуть врятувати десятки тисяч життів.

Ель-Ніньо може вбити майже пів мільйона людей протягом наступних дев’яти місяців / © ТСН

Що таке Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо — це кліматичне явище, під час якого поверхневі води центральної та східної частин тропічного Тихого океану стають аномально теплими. Це змінює атмосферну циркуляцію та може спричиняти екстремальні погодні явища в різних частинах планети — від посух і спеки до сильних опадів та тропічних штормів.

Дослідники попереджають, що проблема не обмежується лише найближчими місяцями. За словами співавторки звіту Тамми Карлтон, у майбутньому людству знадобляться довгострокові інструменти підготовки до спеки, адже екстремальні температури можуть поступово ставати новою нормою.

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Наслідки Супер-Ель-Ніньйо — останні новини

Нагадаємо, потужний Ель-Ніньйо може спричинити дефіцит популярних продуктів. Через посухи та затяжні повені під загрозою можуть опинитися врожаї бананів, кави, цукру, чаю та какао-бобів, що своєю чергою здатне позначитися на цінах і доступності цих товарів.

Фахівці попереджали, що наслідки кліматичної аномалії можуть відчуватися не лише через погоду, а й через продовольчу безпеку. Найуразливішими є культури, які сильно залежать від стабільних температур і кількості опадів.

Окремо експерти попереджали про особливо тяжкі наслідки Ель-Ніньйо для жінок в Африці. Через посухи, повені та дефіцит продовольства дівчата можуть втрачати можливість навчатися, оскільки змушені долати великі відстані в пошуках води.

Водночас вагітні жінки в постраждалих регіонах ризикують залишитися без достатнього харчування та медичної допомоги. Ситуацію ускладнює скорочення міжнародного фінансування, через яке в окремих країнах уже закриваються медичні центри.

Ще одне дослідження показало, які міста світу можуть найбільше постраждати від Супер-Ель-Ніньйо. Науковці проаналізували кліматичні ризики для 220 міст, враховуючи не лише вплив екстремальної спеки, а й демографічні та соціально-економічні фактори.

До переліку 20 найбільш вразливих мегаполісів потрапили Басра та Багдад в Іраку, Кесон-Сіті на Філіппінах, пакистанські Фейсалабад і Хайдарабад, а також індійські Ахмедабад, Нагпур, Мадурай, Бхопал і Канпур. В Африці серед найбільш небезпечних назвали Бамако, Конакрі, Лагос, Ібадан, Порт-Харкорт і Кадуну. Також до списку увійшли Барранкілья в Колумбії, Бандунг в Індонезії, Хошимін у В’єтнамі та Порт-о-Пренс на Гаїті.

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