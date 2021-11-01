46-річний чоловік з Індії, який важив 110 кг, приголомшив неймовірним схудненням: як йому це вдалося (фото)

Чоловік скинув 25 кг.

Чоловік з індійського міста Гургаон схуд з 110 до 85 кг за сім місяців. Скинути 25 кілограмів йому вдалося, змінивши раціон.

Про це пише видання Times of India.

46-річний Аншул Махшварі розповів, що зайва вага заважає йому жити і досягати мети. Коли стрілка на його вагах дісталася до 110 кілограмів, чоловік вирішив, що може змінити ситуацію на краще.

"Через вік і зайву вагу я почав стикатися з великою кількістю перешкод через мою вагу. Це був один із вирішальних факторів", - висловився він.

Передусім Махшварі змінив раціон, відмовившись від рису, фастфуду та алкоголю, Сніданок чоловіка складається із сезонних фруктів. На обід він їсть овочевий суп та велику миску салату, а також страви з бобових. На вечерю у нього суп та овочі.

Чоловік також щодня багато ходить, адже вважає, що рух та контрольована дієта – це найкращий спосіб скинути вагу.

Махшварі пригадує, що щойно він почав худнути, його обличчя стало стрункішим і він перестав бути залежним від таблеток для зниження тиску. Він сказав, що бачив позитивний результат, і це допомагало йому не здаватися.

"Я знав, що якщо інші змогли це зробити, я теж зможу. Тепер, коли я бачу, наскільки здоровішою стала моя шкіра, у мене ще більше ентузіазму", - пояснив чоловік.

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