47 злочинів і підготовка диверсії: у Польщі висунули тяжкі звинувачення українцю

Прапор Польщі / © Pexels

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У Польщі висунули обвинувачення 18-річному громадянину України, якого підозрюють в оскверненні меморіалів полякам, загиблим під час Волинської трагедії, а також у підготовці диверсії із застосуванням безпілотника.

Про це повідомило Агентство внутрішньої безпеки Польщі, передає Reuters.

За даними слідства, Ілля К. може бути причетний до 47 кримінальних правопорушень, скоєних від листопада 2024 року до серпня 2025 року. Серед них — наруга над пам’ятними місцями та підготовка диверсійних дій із використанням дрона.

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В Агентстві внутрішньої безпеки заявили, що метою цих дій могло бути “розпалювання міжнаціональної ворожнечі між поляками та українцями”.

Польські спецслужби також стверджують, що виявили схему вербування виконавців через Інтернет. За виконані завдання їм нібито платили криптовалютою через біржі, зареєстровані в Росії та Китаї.

Нагадаємо, раніше польські прикордонники депортували трьох громадян України та передали їх українській стороні на кордоні. Усім чоловікам також заборонили повторний в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони.

Також нагадаємо, що антиукраїнський інцидент у громадському транспорті в місті Бельсько-Бялій, де чоловік залякував українських 11-річних дівчаток і вимагав, щоб вони повернулися до України, набув широкого розголосу після появи відео. Інцидент викликав суспільний резонанс і був засуджений представниками різних політичних сил.

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Згодом поліція встановила особу агресивного чоловіка, який виявився працівником муніципального транспортного підприємства.

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