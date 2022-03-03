48 годин на збори: Болгарія висилає з країни двох російських дипломатів

48 годин на збори: Болгарія висилає з країни двох російських дипломатів

Співробітників посольства РФ звинувачують у шпигунстві.

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило персонами нон ґрата двох російських дипломатів. Їм наказано залишити країну протягом 48 годин.

Про це повідомив на брифінгу в середу, 2 березня, офіційний речник болгарського МЗС Мітко Димитров.

За його словами, прокуратурою країни було встановлено, що співробітники російського посольства "здійснювали нерегульовану розвідувальну діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом на території Республіки Болгарія".

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Посла Російської Федерації в Болгарії Елеонору Митрофанову викликали в МЗС для вручення ноти з цього приводу. Коли ж вона не з’явилася, цей документ було передано дипломату російського посольства Пилипу Воскресенському.

Щоб два рази не вставати, болгарське МЗС вручило представнику російської дипломатичної місії ще одну ноту, в якій висловлено протест проти публікацій посольства Російської Федерації в інформаційному просторі, які містять образливі кваліфікації та пропозиції на адресу Республіки Болгарія та її союзників.

За інформацією Deutsche Welle, мова йде про повідомлення, в яких стверджується, нібито низка російських урядових сайтів була заблокована або некоректно відображалася в Болгарії через "інформаційну агресію з боку Вашингтона та його євроатлантичних посіпак".

"Ці повідомлення повністю суперечать політиці та відносинам поваги та співпраці з Республікою Болгарія, які неодноразово декларувалися самим посольством та його керівництвом", – сказав директор пресцентру МЗС.

Болгарська сторона визначила мову, яку використовує російське посольство, як несумісну з дипломатичною практикою та суспільними нормами та представляє собою безсумнівну образу для Республіки Болгарія.

"Ми закликаємо посольство негайно видалити ці публікації та принести відповідні вибачення", – додав Димитров.

Нагадаємо, раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що США оголосили 12 російських дипломатів при організації персонами нон ґрата.

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