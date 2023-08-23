5-місячна дівчинка дивом вижила, проковтнувши голку, яка проколола її серце (фото)

Голку для вишивання було знайдено у серці п'ятимісячної дівчинки після того, як у неї вдома почалися судоми.

Про це пише mirror.co.uk.

Стурбовані батьки малечі терміново доставили її до лікарні після того, як її почало безконтрольно трясти і вона непритомніла.

У лікарні дитина продовжувала битися в конвульсіях і непритомніти, лікарі негайно провели низку перевірок. Зробивши рентген, медики були приголомшені, побачивши 4-сантиметрову голку для вишивання, що пронизала серце малюка.

Голка в серці дитини / Фото: mirror.co.uk

За даними дитячої лікарні Сіань в провінції Шеньсі, Китай, голка пройшла через стінку шлунка дитини і потрапила до лівого шлуночка її серця. Лікарі терміново доставили дівчинку до операційної та успішно видалили голку. Потім малечу доставили до відділення інтенсивної терапії лікарні для спостереження та подальшого лікування.

Голка була завдовжки 4 см / Фото: mirror.co.uk

Батьки заявили, що поняття не мають, як голка опинилася в тілі їхньої доньки. Передбачається, що дитина випадково її проковтнула.

Торік у вересні китайські лікарі були приголомшені, зробивши жахливе відкриття під час рентгену статевого члена маленького хлопчика. Вони обстежили 11-річного пацієнта, який мав проблеми з сечовипусканням, і виявили, що 8-сантиметрова голка для акупунктури встромилася йому в трубку сечового міхура. Лікарі допитали хлопчика, і він зізнався, що сам вставив голку в уретру, "бо йому було нудно", і хотів з'ясувати, чи це можливо.

Нагадаємо, пенсіонерка 40 років жила із муміфікованим плодом всередині. Протягом історії людства подібних випадків зафіксовано близько 300.

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