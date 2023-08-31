5 млн "розлючених" бджіл випали з вантажівки просто посеред міста – фото

У Берлінгтоні, провінція Онтаріо, Канада, 5 мільйонів бджіл випали з вантажівки.

Про це пише The Canadian Press.

Інцидент стався о 6-й ранку 30 серпня. У якийсь момент контейнери, де були вулики з бджолами випали просто на дорогу.

Бджоляр Люк Пітерс назвав незручний інцидент "незвичною справою". Він додав, що раніше потрапляв у "неприємні" ситуації, але в середу вранці поліція вперше зателефонувала йому про надзвичайну подію, пов'язану з бджолами.

У Канаді з вантажівки випали 5 мільйонів бджіл / Фото: The Canadian Press

Пітерс був одним із декількох місцевих пасічників, яких покликали на допомогу.

За словами чоловіка, який піклується про майже 400 000 бджіл у сусідніх королівських ботанічних садах, така велика група бджіл зазвичай залишається всередині своїх коробок, а не на волі.

Поліція закликала водіїв, які проїжджали повз цю територію, та людей, що живуть поблизу, тримати вікна зачиненими.

У Канаді з вантажівки випали 5 мільйонів бджіл / Фото: The Canadian Press

Незабаром після обіду, поліція заявила, що майже усіх бджіл прибирали.

У той час як декількох бджолярів, які допомагали, "жахливо покусали", нікого не доводилося доставити до лікарні.

У Канаді з вантажівки випали 5 мільйонів бджіл / Фото: The Canadian Press

Пітерс заявив, що бджіл повертали із запилення, коли фермери наймають пасічників для запилення своїх культур.

Внаслідок інциденту "декілька тисяч бджіл", ймовірно, загинули.

Нагадаємо, жінка на дві години застрягла у морозильній камері. Стало відомо, чим усе закінчилося.

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