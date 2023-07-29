5-й енергоблок ЗАЕС перевели на "холодну зупинку", 4-й блок - на "гарячу": що це означає

Зазначається, що інші блоки залишаються в холодному режимі.

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) завершила плановий перехід блоку № 5 на холодну зупинку, а блок № 4 переведений на "гарячу зупинку". Наразі жодної загрози немає.

Про це повідомив генеральний директор Рафаель Рафаель Гроссі у суботу, 29 липня, йдеться на сайті МАГАТЕ.

"Цю зміну статусу реактора ЗАЕС провела з метою проведення ремонтних робіт на 5 блоці, які можливі лише при холодній зупинці. Блок 5 був переведений на холодну зупинку вчора вранці (28 липня - ред.), через три дні після переведення блоку 4 на гарячу зупинку, його пара тепер використовується для очищення стічних вод на ЗАЕС", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що і нші блоки залишаються в холодному режимі.

Експерти МАГАТЕ на майданчику заохочували фахівців ЗАЕС досліджувати всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла замість вироблення необхідної пари. Це дозволило б на майданчику перевести всі блоки в стан холодної зупинки.

"Вчора (28 липня - ред.) команда МАГАТЕ відвідала реакторний блок №5, де оглянула корпус реактора, басейн відпрацьованого палива та парогенератор. Команда зазначила, що все обладнання, здається, було в нормальному стані. Під час візиту не було жодних обмежень, і команда не помітила жодних мін чи вибухівки", - заявляють у МАГАТЕ.

Загроза підриву ЗАЕС

Нагадаємо, що 25 липня у МАГАТЕ підтвердили, що на території окупованої Запорізької АЕС перебувають протипіхотні міни. Про це раніше говорила українська воєнна розвідка.

Тим часом у МОЗ повідомили, що Україна готується до можливої катастрофи на Запорізькій АЕС. Медична система поповнює та оновлює запаси калію йодиду, а також триває робота над протоколом лікування гострої променевої хвороби

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