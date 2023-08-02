50 кораблів і 30 літаків: Росія почала військові навчання в Балтійському морі

В Міноборони РФ вказали, що ці навчання відбудуться "в оперативно важливому районі".

Росія почала в акваторії Балтійського моря військово-морські навчання "Океанський щит-2023" за участю понад 30 кораблів та катерів, 20 суден, 30 літальних апаратів та близько 6000 військових.

Про це повідомили в Міноборони РФ 2 серпня.

Під час військово-морських навчань "в оперативно важливому районі" росіяни планують:

перевірити злагодженість роботи штабів різного рівня з управління силами (військами),

відпрацювати заходи щодо захисту морських комунікацій, перевезення військ та вантажів, заходи щодо оборони морського узбережжя.

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Передбачається, що російські війська виконають понад 200 бойових вправ, зокрема і з практичним застосуванням зброї.

В Міноборони РФ запевнили, що рісля закінчення навчань кораблі здійснять міжфлотські переходи до пунктів постійного базування. На свої аеродроми повернеться і російська авіація.

Загроза для країн Балтії та Польщі

Польський прем’єр Матеуш Моравецький повідомив напередодні, що понад 100 "вагнерівців" вирушили з Білорусі до Сувальського коридору між Польщею та країнами Балтії. Зауважимо, що Сувальський коридор відокремлює від Росії її Калінінградську область, і в липні в Держдумі РФ зазначали, що цей коридор їм "дуже потрібен".

У Сенаті Польщі не виключають, що "вагнерівці" можуть почати терористичну операцію в Сувальському коридорі.

Як заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс, у Білорусі бойовики "Вагнера" мають чіткі завдання, серед яких можуть бути провокації проти країн НАТО.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняв, що "Вагнер" не вирушав до кордону з Польщею.

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