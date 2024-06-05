50 кораблів із 20 країн: НАТО готує масштабні військові навчання біля кордонів Росії

Розповідаючи про ці навчання, командувач ВМС Литви зауважив, що "протягом останніх місяців і тижнів Росія дає різні коментарі щодо можливого перегляду кордонів у Балтійському регіоні".

До литовського порту Клайпеда прибули військові кораблі Данії та Німеччини: готуються до найбільших військово-морських навчань у Балтійському регіоні BALTOPS 24. У них візьмуть участь 9000 військових, 50 кораблів, 80 літаків з 20 країн НАТО.

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що вже 53-ті такі навчання демонструють єдність і рішучість НАТО дати відсіч агресорам.

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"Протягом останніх місяців і тижнів Росія дає різні коментарі щодо можливого перегляду кордонів у Балтійському регіоні. Є ознаки того, що підвищений ризик для підводної інфраструктури. Тобто на всі ці питання та загрози є відповідь з боку нинішніх навчань НАТО", – розповів командувач Військово-морськими силами Литви Гедрюс Пременецкас.

Навчання розпочнуться з Клайпедського порту – вже 5 червня командири кораблів отримають завдання. Операції відбуватимуться в усьому Балтійському морі. Швеція вперше як член Альянсу візьме участь у навчаннях.

Пременецкас повідомив, що литовські ВМС залучать до навчань два судна: тральщик і сторожовий корабель. Вони відповідно працюватимуть у різних групах, керуючись вказівками вищого командування.

Загалом під час навчань Клайпедський порт прийме 32 військових кораблі, найбільший з яких – 210-метровий американський корабель New York.

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До приймання такої кількості військових кораблів порт готувався кілька місяців.

"Послуги лоцмана надаються групами, кораблі збираються, якщо менші – їх більше входить разом в одну групу, більші кораблі заходять по одному. Два найбільших корабля пришвартовані біля причалів "Класко", інші – у порту Жієма, інші, менші, – на річці Данес", – розповів гендиректор Клайпедського морського порту Альгіс Латакас.

Порт відчинений і судноплавство не обмежене. Водночас проводяться національні навчання безпеки портів, щоб допомогти забезпечити безпеку прибуття.

ВМС Литви посилили свій флот: керівництво порту передало потужний катер "Зайбас", здатний плавати на сильному мілководді.

"Основними завданнями є патрулювання в порту, лагунах, операції з перекидання особового складу та обладнання, функції захисту кораблів союзників, що прибувають, наших кораблів", – розповів Пременецкас.

Повідомляється, що навчання BALTOPS 24 були організовані командуванням ВМС США в Європі та Африці та 6-м флотом США, а командування та контроль над навчаннями забезпечуватиме штаб морських ударних і допоміжних сил НАТО. Активні дії на морі почнуться 7 червня.

Нагадаємо, як повідомило з посиланням на джерела видання The Daily Telegraph, НАТО розробляє численні "сухопутні коридори", щоб спрямувати американські війська та озброєння до лінії фронту в разі великої наземної війни з Росією.

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