Прихвостень Путіна заговорив про "неофашисти" не лише в Україні, а й у всій Європі.

У суботу, 25 лютого, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що щонайменше п'ятдесят країн світу намагаються стерти Росію "з лиця Землі".

Про це йдеться у його статті, опублікованій в російському пропагандистському виданні "Національна оборона", яку цитує інформаційне агентство Baha.

“Знову перед нами майже ціла імперія різноманітних ворогів: українських та європейських неофашистів, США, інших англосаксів та їхніх васалів”, – істерично пожалівся Медведєв.

Водночас він похвалився успіхами російського військово-промислового комплексу і заявив, що Росія здатна виробляти “все необхідне для відсічі і придушення будь-якої агресії”.

"У нас достатньо зброї, в тому числі сучасної і високоточної", - сказав Медведєв, стверджуючи, що саме зброя захищає російську територію від "гарячих голів".

Дмитро Медведєв звинуватив країни Заходу в тому, що вони намагаються перемогти Росію як свого "давнього геополітичного супротивника".

"Захід штучно продовжує свою агонію", - самовпевнено заявив прихвостень Путіна.

Нагадаємо, напередодні Медведєв заявив, що російська армія дійде до кордонів Польщі, щоб відсунути “кордони загроз” для Російської Федерації.

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