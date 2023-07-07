“50 відтінків Пригожина”: роспропаганда показала, що знайшли у маєтку ватажка “вагнерівців” під час обшуку

ФСБ стверджує, що в будинку Пригожина знайшли зброю, боєприпаси, золоті злитки та купу перук.

Євген Пригожин ретельно вибудував публічний образ грізного полководця, який відмовляється дотримуватися лінії кремлівської еліти. Але селфі, зроблені ватажком ПВК “Вагнер”, виявлені під час обшуку в його маєтку та опубліковані російськими спецслужбами, мало сприяють його іміджу сильної людини.

Про це пише The Telegraph.

Фотографії демонструють, що Пригожин носить перуки, накладні бороди та іноземну військову форму, і, схоже, його звільнили в рамках очевидної кампанії з дискредитації бунтівного найманця.

Це сталося, коли російське телебачення показало кадри поліцейського рейду в будинку Пригожина в Санкт-Петербурзі, під час якого було виявлено велику кількість готівки, підроблені документи, золото та зброю, а також перуки.

Перуки, знайдені у шафі в маєтку Пригожина / Twitter

Знімки, взяті з особистих фотоальбомів Пригожина, схоже, були зроблені під час поїздок до різних країн Африки та Близького Сходу, де “вагнерівці” воювали протягом останніх восьми років.

На декількох фотографіях він з бородою без вусів — стиль, який полюбляють деякі побожні мусульмани. Також його можна побачити в різних окулярах з товстою оправою.

Образів у Пригожина більше, ніж ми думаємо / Twitter

ПВК “Вагнер” була заснована у 2014 році як іррегулярна сила для операцій під час першого вторгнення Росії в Україну. Раніше вона воювала в Сирії, Лівії та Центральноафриканській Республіці, а також брала участь у навчальних програмах у Судані.

На одному з пропагандистських російських телеканалів транслювався обшук в будинку Пригожина. Було показано чоловіків у тактичному спорядженні, які пробиралися через розкішний особняк і розпаковували дещо, що, за словами телеканалу, було готівкою в сумі приблизно 600 мільйонів рублів у російських і американських банкнотах, а також золотих злитках.

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Була показана шафа, наповнена перуками, вогнепальна зброя великої потужності в спальні та кілька паспортів із фотографією Пригожина — одні на його власне ім’я, інші на “Олег Семенов”, “Дмитро Гейлер” і “Володимир Бобров”.

Один із паспортів / Twitter

На кадрах показана кувалда — зброя, яка використовувалася найманцями “Вагнера” для страт в’язнів і своїх власних людей, була і фотографія в’язня, якого обезголовили в Сирії, і медаль Героя Росії, у сертифікаті до якої зазначено, що медаль вручена у червні 2020 року.

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62-річного Пригожина ніхто не бачив з тих пір, як він і його бійці захопили контроль над російським містом Ростов і розпочали невдалий марш на Москву 24 червня, хоча, як повідомляється, він отримав частину конфіскованої зброї особисто від слідчих у Санкт-Петербурзі.

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Заколот, внаслідок якого загинули російські військові, припинився після того, як білоруський диктатор Олександр Лукашенко домігся угоди про відправлення Пригожина та його бійців у вигнання до своєї країни.

Однак Лукашенко 6 липня заявив, що Пригожин не був у країні і, можливо, насправді повернувся до Санкт-Петербурга всупереч угоді.

Він сказав, що разом із Путіним планують зустрітися, щоб обговорити вагнерівське питання, повідомляє білоруське інформаційне агентство Белта.

Дмитро Пєсков, речник Путіна, підтвердив, що така зустріч планується, але сказав, що дата не встановлена. За його словами, у Кремля немає “ані засобів, ані бажання” стежити за рухом Пригожина.

Про обшук у будинку Пригожина вперше повідомили 25 червня, наступного дня після заколоту.

В маєтку була виявлена і власна молитовня Пригожина / Twitter

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Деякі деталі, включно з підробленими паспортами, були спочатку опубліковані петербурзьким новинним виданням “Фонтанка”, яке має тісні зв’язки з правоохоронними органами, але пізніше були видалені.

Минулого тижня Литва заявила, що один із сфотографованих паспортів, який був на справжнє ім’я Пригожина, використовувався двійником для в’їзду в країну в 2020 році.

Мета операції полягала в тому, щоб припустити, що Литва не виконує санкції ЄС, включаючи заборону на в'їзд Пригожина, тим самим вбиваючи клин між Вільнюсом і його союзниками.

В мережі користувачі відреагували на обшуки в маєтку Пригожина / Twitter

Очевидне повернення Пригожина до Санкт-Петербурга спричинить припущення, що він зберігає потужних союзників у Росії, незважаючи на ворожі репортажі на державному телебаченні.

4 липня “Фонтанка” повідомила, що поліція повернула Пригожину “пару тонн” готівки та золота.

Пропагандистське видання стверджує, що водій ватажка “Вагнера” забрав гроші в Санкт-Петербурзі, коли його бос був на нараді в Москві.

Пізніше повідомлялося, що Пригожин особисто приїхав забрати вилучену зброю.

Також зник Сергій Суровікін, російський генерал, який відповідав за зв'язок з “Вагнером” і був відомий як близький соратник Пригожина.

Востаннє генерал Суровікін з'явився вранці 24 червня у відеозверненні до Пригожина та його бійців із закликом відступити.

На формі він не носив знаків розрізнення, був неголений і говорив повільно, наче під дією наркотиків, що викликало припущення, що відео було зняте під тиском.

Пригожин втік до Білорусі: що відомо

Після невдалого бунту в Росії ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин заявив, що передислокує свох найманців до Білорусі. Водночас наразі ні Пригожина, ні самих "вагнерівців" у країні поки немає.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що масової передислокації ПВК "Вагнер" до Білорусі не буде. Тому підстав для занепокоєння щодо нового нападу з півночі немає. За його словами, хаб, який створюють у Білорусі для "вагнерівців" - для цілей логістики операцій в Африці.

Так, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що, за його інформацією, до Білорусі прибула незначна частина найманців ПВК “Вагнер”, деякі з них перебувають в Україні, решта — продовжують діяти в Африці.

Генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун спрогнозував, що "частина "вагнерівців" дійсно піде у спецпідрозділи Міністерства оборони РФ, частина просто "розсмокчеться" територією Росії, ще одна частина піде за контрактами, які є за кордоном, а там дуже серйозні контракти щодо охорони різних об’єктів у Латинській Америці, Венесуеллі, Африці, Сирії, Лівії".

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